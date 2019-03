Medycyna i kuchnia– Polskie atuty na ITB w Berlinie

– Niemcy są dla nas najważniejszym rynkiem. Dane za rok 2018 nie pozostawiają cienia wątpliwości – z 17,8 mln noclegów wykupionych przez turystów zagranicznych blisko 6 mln przypada na gości z Niemiec. To jedna trzecia całego rynku usług turystycznych w Polsce – powiedziała Deutsche Welle w środę (6.03.2019) Anna Krupka – sekretarz stanu w polskim Ministerstwie Sportu i Turystyki.

– ITB to dla nas bardzo ważne targi. Chcemy, aby liczba turystów z Niemiec z roku na rok rosła – podkreśliła wiceminister.

Krupka bierze udział w rozpoczętych w środę Międzynarodowych Targach Turystycznych ITB w Berlinie uważanych za największą na świecie giełdę tej branży.

– Coraz większą popularnością, nie tylko wśród Niemców, cieszy się turystyka medyczna i uzdrowiskowa – mówi przedstawicielka polskiego rządu. O usługach sanatoryjnych w Ciechocinku, Nałęczowie, Busku-Zdroju i innych miejscowościach uzdrowiskowych informuje specjalne stoisko znajdujące się w ramach polskiej ekspozycji w hali 15.1.

Anna Krupka

Krakowskie kulinaria

Krupka zwraca uwagę na wzrost zainteresowania turystyką kulinarną. – o nowy, szybko wzrastający trend – ocenia wiceminister. Kraków jest w tym roku gastronomiczną stolicą Europy – tytuł przyznany miastu przez European Academy of Gastronomy. W programie jest Olimpiada Kucharzy czy festiwal pierogów.

Turystyka kulinarna to nie tylko rozkoszowanie się potrawami, lecz także możliwość rozwijania własnych umiejętności gotowania. Na jednym z polskich stoisk można wziąć udział w warsztatach lawendy, nauczyć się wyrobu smakołyków, poznać tajemnice wyrobu chleba. Na innym można nauczyć się przyrządzania nadzienia do pralinek.

W targach ITB uczestniczy 75 polskich wystawców reprezentujących zarówno całe regiony – Zachodniopomorskie czy Warmię-Mazury, jak i poszczególne miasta – Warszawę czy Kraków, a także biura turystyczne, hotele i linie lotnicze.

Promocja siatkówki

Uwagę zwraca stoisko promujące mistrzostwa świata w siatkówce kobiet EuroVolley. Polska jest jednym z czterech organizatorów turnieju. Część meczy odbędzie się w Łodzi.

– Nawiązaliśmy współpracę z Polskim Związkiem Piłki Siatkowej po zdobyciu przez drużynę męską w zeszłym roku mistrzostwo świata – tłumaczy szef Polskiej Organizacji Turystycznej Robert Andrzejczyk. – Chcemy promować Polskę jako kraj sportu – mówi szef POT.

Nowy design – pastele i surrealizm

Tegoroczna polska ekspozycja zwraca uwagę nowym, atrakcyjnym wystrojem. Ściany hali zdobią utrzymane w pastelowej tonacji akwarele polskiego malarza Tytusa Brzozowskiego. Artysta łączy w swoich obrazach charakterystyczne elementy różnych miast pochodzące z różnych epok, uzupełniając je o motywy surrealistyczne.

– Chcieliśmy trochę odbrązowić Polskę, pokazać, że Polska to nie tylko zabytki, ale także spora doza humoru i sztuki – tłumaczy Andrzejczyk.

Gościem honorowym ITB w 2019 r. jest Malezja

Niemcy zabiegają o polskich turystów

Andrzejczyk zwraca uwagę na coraz większe zainteresowanie niemieckich organizacji turystycznych gośćmi z Polski. – Kraje związkowe graniczące z Polską jak Saksonia czy Brandenburgia zabiegają coraz aktywniej o turystów z Polski. Dostępne są materiały reklamowe w języku polskim – mówi szef POT. Turyści z Polski są dla Niemiec jednym z najszybciej rosnących rynków. – Siła nabywcza Polaków zdecydowanie wzrosła – tłumaczy Andrzejczyk. – Poprawiła się też znacznie sieć komunikacyjna. Przejazd z Wrocławia do Drezna to obecnie moment – podkreślił.

W ITB uczestniczy ok. 10 tys. wystawców ze 181 krajów i regionów. Gościem honorowym jest w tym roku Malezja. Targi potrwają do niedzieli (10.03.2019). Do piątku giełda jest zarezerwowana dla przedstawicieli branży turystycznej. Podczas weekendu targi będą otwarte dla publiczności. W ubiegłym roku teren targów odwiedziło 170 tys. osób.