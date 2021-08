Media: w każdej chwili możliwy koniec lotów z Kabulu

Jak dowiedziała się agencja AFP, prowadzony przez Bundeswehrę transport lotniczy z Kabulu może zostać wstrzymany już w piątek 27 sierpnia. Z kolei telewizja ARD podała, że loty ratunkowe na trasie Kabul - Taszkent w Uzbekistanie mogą „prawdopodobnie” zakończyć się nawet już w środę. Informację tę potwierdziło ARD kilka źródeł. Rzecznik prasowy Dowództwa Operacyjnego Bundeswehry powiedział: „Ewakuacja będzie kontynuowana tak długo, jak będzie to możliwe i jak długo będziemy mieli na to rozkaz”.

Podczas dzisiejszej debaty w Bundestagu, poświęconej sytuacji w Afganistanie, kanclerz Angela Merkel także mówiła, że akcja będzie prowadzona tak długo, jak to tylko możliwe. Nie podała konkretnej daty jej zakończenia. Szefowa niemieckiego rządu przyznała jednocześnie, że wspólnota międzynarodowa błędnie oceniła sytuację w tym kraju.

Jak mówiła, rozwój wypadków w Afganistanie jest przerażający i gorzki, a dla Afgańczyków, którzy angażowali się na rzecz wolnego społeczeństwa, jest to istną tragedią.

„Jak najdłuższe prowadzenie ewakuacji”

Jak podało ministerstwo obrony, do środy rano Bundeswehra ewakuowała z Afganistanu łącznie 4654 osoby. We wtorek w pięciu lotach odleciały 983 osoby. W środę loty ewakuacyjne były kontynuowane.

Informacji o zakończeniu lotów w piątek nie mógł potwierdzić także przewodniczący grupy parlamentarnej CDU/CSU w Komisji Spraw Zagranicznych Roderich Kiseswetter (CDU). Jest jednak jasne, że jeśli USA wycofają się 31 sierpnia, to ich partnerzy będą musieli opuścić Afganistan dwa do trzech dni wcześniej - powiedział Kiseswetter w środę telewizji ZDF. Dlatego też bardzo ważne jest, aby lokalne siły afgańskie mogły także potem opuścić kraj. Byłaby to kwestia prowadzenia negocjacji z radykalnymi islamskimi talibami.

Misja ewakuacyjna w Kabulu może zakończyć się już w tym tygodniu

Uratowanie wszystkich obywateli USA możliwe przed terminem

Rzecznik Pentagonu John Kirby uważa, że wyjazd wszystkich obywateli USA z Afganistanu jest możliwy do 31 sierpnia. Pozostawił otwartą kwestię, czy dotyczy to również wszystkich zagrożonych Afgańczyków. Około 4000 osób z amerykańskimi paszportami i członków ich rodzin zostało wywiezionych z Kabulu do wtorku, powiedział Kirby. „Spodziewamy się, że ta liczba wzrośnie w najbliższych dniach”.

Nie jest jasne, ilu obywateli USA, którzy chcą opuścić Afganistan, nadal przebywa w tym kraju. Prezydent USA Joe Biden chce zakończyć ewakuacje z Afganistanu do 31 sierpnia i nie zabiegać o przedłużenie terminu.

Prawie wszyscy obywatele brytyjscy wylecieli do kraju

Jak poinformował minister spraw zagranicznych Wielkiej Brytanii Dominic Raab, ewakuacja obywateli brytyjskich jest bardzo zaawansowana. Prawie wszyscy Brytyjczycy nieposiadający podwójnego obywatelstwa zostali ewakuowani - powiedział Raab w rozmowie z Sky News. „Lwia część z tych, którzy chcieli wylecieć, została sprowadzona do domu”. W ciągu ostatnich 24 godzin z Kabulu do Wielkiej Brytanii przyleciało około 2000 osób.

Francja chce zakończyć misję ratunkową w czwartek

Minister ds. Europy we francuskim rządzie, Clement Beaune, powiedział, że jest „bardzo prawdopodobne”, iż francuska misja ewakuacyjna zakończy się już w najbliższy czwartek. Do tej pory rząd w Paryżu przetransportował do Francji około 100 Francuzów i ponad 1500 Afgańczyków. Beaune jednocześnie podkreślił potrzebę nowego porozumienia w sprawie podziału uchodźców między UE a Wielką Brytanię.

