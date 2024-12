Media: Volkswagen może przenieść produkcję ID.Buzz do Polski

W ramach planowanych cięć niemiecki Volkswagen rozważa przeniesienie produkcji busa elektrycznego ID.Buzz z Hanoweru do Poznania – informują media.

O możliwym przeniesieniu produkcji e-busów do Polski spółka Volkswagen Nutzfarzeuge (VWN), specjalizująca się w produkcji samochodów dostawczych, miała poinformować na zamkniętym spotkaniu zakładowym w zeszłym tygodniu w Hanowerze. Twierdzi tak gazeta „Hannoversche Allgemeine”, powołując się na źródła wśród pracowników zakładu.

Według tych doniesień rozważane jest zarówno całkowite, jak i częściowe przeniesienie produkcji ID.Buzz do polskiego zakładu VWN w Poznaniu.„Analizowane są różne scenariusze” – powiedział niemieckiej agencji DPA rzecznik VWN. I dodał, że żadna decyzja jeszcze nie zapadła.

Planowane początkowo na listopad spotkanie planistyczne, na którym podjęte miały zostać decyzje dotyczące inwestycji i wykorzystania zakładów w całej Grupie Volkswagen na najbliższe pięć lat, zostało przełożone, a nowej daty nie wyznaczono. Powodem jest trwający spór płacowy ze związkiem zawodowym IG Metall, czytamy.

Nadzieja dla Volkswagena

Produkcja modelu ID.Buzz, elektrycznego następcy kultowego busa „ogórka”, ruszyła w 2022 roku. Wiązano z nim spore nadzieje, a liczne zamówienia spływały jeszcze zanim pierwszy samochód zjechał z taśmy produkcyjnej. Już wówczas przedstawiciele VWN sugerowali możliwość rozszerzenia produkcji na jeden z zakładów w Polsce.

Jak informuje w wydaniu internetowym dziennik „Bild”, w pierwszej połowie 2024 r. dostarczono tylko 14 600 samochodów ID. Buzz, o 23 procent więcej w porównaniu z rokiem poprzednim. Cel, jakim jest produkcja 130 000 e-busów rocznie, jest jednak jeszcze odległy.

W Volkswagenie ogłoszono kolejne strajki ostrzegawcze przeciw planom oszczędności w koncernie Zdjęcie: Jens Schlueter/AFP via Getty Images

Według gazety „Frankfurter Allgemeine Zeitung” (FAZ) plany przeniesienia produkcji e-busa z Hanoweru do Polski to jedna ze szczegółowych spraw, jakie mają być omawiane podczas negocjacji między władzami koncernu VW a związkiem zawodowym IG Metall.

Strajki ostrzegawcze przeciwko planom cięć

W poniedziałek (9.12.2024) w dziewięciu zakładach VW w Niemczech ogłoszono kolejne czterogodzinne strajki ostrzegawcze. Związek IG Metal chce wywrzeć presję na władze koncernu w negocjacjach płacowych, których czwarta runda rusza w poniedziałek po południu.

Pogrążony w kryzysie Volkswagen forsuje twardy program cięć, aby zaoszczędzić dwa miliardy euro. Mowa jest o planowanym zamknięciu trzech fabryk w Niemczech, redukcji zatrudnienia i obniżkach płac o 10 proc. IG Metall nie chce się na to zgodzić. Proponuje tymczasowe wpłacanie środków na podwyżki płac do „funduszu przyszłości”, który ma zostać uruchomiony, jeśli VW zmniejszy liczbę godzin pracy w niewykorzystanych zakładach. Związek zawodowy domaga się również nowej gwarancji zatrudnienia, by zapobiec masowym zwolnieniom.

