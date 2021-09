Media: Ponad miliard euro dla Tesli od rządu Niemiec

Czesi walczą o gigafabrykę. VW faworytem

Rząd w Pradze chce, by w Czechach powstała do 2028 roku co najmniej jedna fabryka baterii dla samochodów elektrycznych. Innego wyjścia nie ma, jeżeli czeski przemysł samochodowy ma przetrwać – komentują zgodnie eksperci.