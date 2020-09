Media: Niemcy przyjmą półtora tysiąca uchodźców z Lesbos

Kanclerz Niemiec Angela Merkel (CDU) porozumiała się z ministrem spraw wewnętrznych Horstem Seehoferem (CSU) co do pomocy uchodźcom z obozu Moria na greckiej wyspie Lesbos – podaje niemiecka agencja prasowa dpa. Z nieoficjalnych informacji wynika, że Niemcy przyjmą zdecydowanie więcej migrantów z Lesbos, niż początkowo planowo. Mówi się, że może to być półtora tysiąca osób – głównie rodzin z dziećmi.

Już wczoraj rzecznik niemieckiego rządu Steffen Seibert przyznawał, że w rządzie trwają konsultacje dotyczące przyjęcia dodatkowych uchodźców. Koalicyjny partner chadeków – SPD – nalegał na przyjęcie większej liczby bezdomnych imigrantów z Morii. – Po pożarze obozu dla uchodźców na wyspie Lesbos powstała trudna sytuacja, która ma jednorazowy charakter –mówił Seibert.

SPD naciska na koalicjantów

W piątek, 11 września, minister spraw wewnętrznych Niemiec Horst Seehofer poinformował, że dziesięć krajów europejskich chce przyjąć łącznie 400 nieletnich z Morii, którzy są bez opieki dorosłych i po pożarze nie mają dachu nad głową. Jak zaznaczył, 100-150 z nich przyjmą Niemcy. W obliczu około 12 tys. osób, które stały się bezdomne po spaleniu obozu, ta stosunkowo niewielka liczba wywołała falę krytyki. Przewodnicząca SPD Saskia Esken żądała przyjęcia w Niemczech kilku tysięcy imigrantów.

Uchodźcy w zniszczonym obozie Moria na Lesbos

Ponadto SPD zażądała decyzji w ciągu dwóch dni, a więc do posiedzenia rządu w środę, 16 września. Rzecznik rządu Steffen Seibert nie skomentował ani planów dotyczących liczby imigrantów, ani trwania narad, mówił jednak o szybkiej decyzji. Delegacja ministerstwa spraw wewnętrznych ma pojechać na Lesbos, by na miejscu określić, ile rodzin uchodźczych przebywa tam w oczekiwaniu na pomoc.

W ubiegłym tygodniu ogień strawił niemal cały obóz dla uchodźców na greckiej wyspie Lesbos, w którym od lat w fatalnych warunkach żyje ponad 12 tysięcy osób, chociaż przewidziano go dla niecałych trzech tysięcy. Wszystko wskazuje na to, że obóz podpalili sami uchodźcy.

