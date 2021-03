Media: Kontrwywiad podejrzewa całą AfD o prawicowy ekstremizm

Uznanie AfD przez Federalny Urząd Ochrony Konstytucji za podejrzaną o prawicowy ekstremizm umożliwia stosowanie wobec niej metod wykorzystywanych przez kontrwywiad. Należą do nich między innymi wniknięcie w szeregi partii, zdobycie informatorów oraz inne sposoby inwigilacji. Spowodowało też natychmiastowe objęcie tej partii ścisłą obserwacją ze strony kontrwywiadu. Takie informacje podały niemieckie media - w tym w tym magazyn "Der Spiegel", dziennik "Sueddeutsche Zeitung" i pierwszy kanał niemieckiej telewizji publicznej ARD - powołując się na osoby zbliżone do służb bezpieczeństwa.

Inwigilacja na razie wstrzymana

AfD usiłowała prawnie zapobiec zaklasyfikowaniu jej jako prawicowo-ekstremistyczną. Partia złożyła skargę przeciwko uznaniu jej przez niemiecki kontrwywiad cywilny za takie ugrupowanie.

Tymczasem, Federalny Urząd Ochrony Konstytucji odmówił dziś (03.03.2021) komentowania doniesień medialnych w sprawie decyzji dotyczącej Alternatywy dla Niemiec. Jak podała ARD, Urząd w odpowiedzi na zapytania oświadczył jedynie, że "z uwagi na toczące się postępowanie i ze względu na szacunek wobec sądu nie zamierza wypowiadać się publicznie na ten temat".

Przewodnicząca klubu poselskiego AfD, Alice Weidel, uważa decyzję Federalnego Urzędu Ochrony Konstytucji za polityczną

Według "Der Spiegel", Federalny Urząd Ochrony Konstytucji zobowiązał się na razie - w związku ze sporem prawnym toczącym się przed sądem rejonowym w Kolonii - do tymczasowego zrezygnowania z metod kontrwywiadu wobec posłów AfD do Bundestagu, parlamentów krajowych i Parlamentu Europejskiego. To samo odnosi się do kandydatów z ramienia Alternatywy dla Niemiec we wrześniowych wyborach do Bundestagu.

Ponadto, do końca postępowania Urząd nie poinformuje oficjalnie, potwierdzając doniesienia medialne, czy AfD została przez niego uznana za prawicowo-ekstremistyczną lub podejrzaną o taką działalność.

Zmiana klasyfikacji i metod

Jak wynika z informacji mediów, podstawą do objęcia obserwacją kontrwywiadowczą całej AfD jest licząca około tysiąca stron ekspertyza Urzędu na temat AfD. Dokument zawiera liczne dowody zebrane w ciągu dwóch ostatnich lat przez ekspertów prawnych i specjalistów zajmujących się w Fedralnym Urzędzie Ochrony Konstytucji zjawiskiem prawicowego ekstremizmu. Dowody te potwierdzają podejrzenia, że AfD narusza podstawy niemieckiego porządku wolnościowo-demokratycznego.

Na początku 2019 roku AfD została zakwalifikowana przez Urząd jako przypadek wymagający wyjaśnienia. Taką kategorią mogą być objęte w Niemczech te ugrupowania polityczne i inne organizacje, które nie są jednoznacznie ekstremistyczne, ale w ich działalności pojawiają się elementy budzące podejrzenia, że mogą być one sprzeczne z konstytucją. W ramach wyjaśniania takich przypadków nie stosuje się metod kontrwywiadowczych jak ulokowanie w szeregach parti tajnych informatorów, stosowanie podsłuchu telefonicznego, kontrola korespondencji i inne. Wyjaśnianie polega głównie na systematycznej ocenie metod stosowanych przez daną partię, czy inne ugrupowanie, w ich aktywności na arenie publicznej.

