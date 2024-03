Media: AfD zatrudnia ponad 100 prawicowych ekstremistów

Ponad sto osób należących do organizacji, które zostały sklasyfikowane jako prawicowo ekstremistyczne przez niemiecki kontrwywiad, pracuje dla klubu parlamentarnego populistyczno-prawicowej partii AfD oraz jej posłów. Jak wynika z ustaleń rozgłośni Bayerischer Rundfunk (BR), należą do nich m.in. aktywiści niemieckiego ruchu identarystów, ideologiczni przywódcy Nowej Prawicy, kilku neonazistów oraz radykalny członek korporacji studenckiej.

BR podaje, że weszła w posiadanie wewnętrznych list z Bundestagu oraz aktualnych rejestrów pracowników z klubu parlamentarnego AfD. Wynika z nich, że dla klubu tej partii oraz 78 jej posłów pracuje w sumie ponad 500 osób. Nazwiska części z nich wymienione są w raportach Urzędu Ochrony Konstytucji, czyli kontrwywiadu, albo pełnią czołowe funkcje w organizacjach, znajdujących się pod jego obserwacją. Są wśród nich osoby powiązane z ruchem Obywateli Rzeszy i skrajnie prawicową grupą prepperską.

Według doniesień BR ponad połowa posłów AfD – w tym szefowie klubu Alice Weidel i Tino Chrupalla – zatrudniają współpracowników, którzy działają w organizacjach zakwalifikowanych przez kontrwywiad jako skrajnie prawicowe.

AfD odpiera zarzuty

Sekretarz klubu parlamentarnego AfD Bernd Baumann uważa doniesienia BR za „paskudną kampanię” przeciwko partii. Jego zdaniem zarzuty są bezpodstawne. Wskazał on, że kontrwywiad podlega kontroli Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i nie dokonuje obiektywnej klasyfikacji. Według Baumanna Bundestag sprawdza wszystkich współpracowników posłów. „I kto tutaj pracuje, przeszedł kontrolę pomyślnie” – dodał.

Reagując na doniesienia BR niemiecka minister spraw wewnętrznych Nancy Faeser wezwała do zaostrzenia przepisów dotyczących zatrudniania posłów i pracowników klubów parlamentarnych. „Bundestag może dokonać przeglądu własnych przepisów i przedyskutować ich zaostrzenie” – powiedziała Faeser gazecie „Rheinische Post”. I podkreśliła, że trzeba wykorzystać wszelkie mechanizmy, by chronić demokrację „przed jej wrogami”. „Wszystkich demokratów musi niepokoić fakt, że sieci prawicowych ekstremistów sięgają aż do Bundestagu” – powiedziała Faeser. Dodała, że w rządzie i organach władzy mogą pracować tylko osoby, które „działają w oparciu o ustawę zasadniczą”.

AFP/ widz

Lubisz nasze artykuły? Zostań naszym fanem na facebooku! >>