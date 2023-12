MDR: „Sejmflix” i superstar Hołownia

Od kiedy obraduje nowo wybrany polski Sejm, zainteresowanie wyborców jego posiedzeniami jest tak duże jak nigdy dotąd – informuje niemiecka stacja MDR (Mitteldeutscher Rundfunk) na swojej stronie internetowej. Korespondentka stacji Aleksandra Syty ocenia, że głównym powodem tego nagłego wzrostu popularności transmisji obrad Sejmu są „błyskotliwe wystąpienia nowego marszałka Szymona Hołowni, które w mgnieniu oka stały się wiralnymi hitami w mediach społecznościowych”.

Od października liczba subskrybentów kanału Sejmu na YouTube wzrosła z około 40 tysięcy do ponad 400 tysięcy, co – jak zauważą MDR – jest rekordowym wynikiem wśród europejskich kanałów parlamentarnych. Dla porównania: niemiecki Bundestag ma 120 tysięcy subskrybentów, podczas gdy populacja Niemiec jest dwa razy większa od polskiej.

„Wielu komentatorów wyjaśnia to zjawisko ‚efektem Hołowni', czyli stylem politycznym nowego szefa parlamentu. 47-letni sejmowy debiutant Hołownia przechodzi właśnie przyspieszony kurs bycia politykiem” – pisze korespondentka MDR, przybliżając dotychczasową karierę nowego marszałka Sejmu.

Ośmieszona zadziorność polityków PiS

„Styl Hołowni to mieszanka kaznodziejstwa i stand-upu, a jego wyrafinowany humor, urok i elokwencja pasują do niego równie dobrze, jak jego szyte na miarę garnitury. Hołownia stał się drugą po prezydencie najważniejszą osobą w państwie. Co ciekawe, w rankingach zaufania wyprzedził już prezydenta Andrzeja Dudę” – czytamy.

Marszałek Sejmu Szymon Hołownia (z prawej) i politycy PiS: Marek Suski, Mariusz Błaszczak i Jarosław Kaczyński Zdjęcie: Radek Pietruszka/PAP/dpa/picture alliance

Korespondentka MDR zauważa także, że Hołownia „znakomicie wykorzystuje swoje doświadczenie z show-biznesu, a politycy PiS poddawali go wielu testom wytrzymałościowym w nadziej, że uda się go wyprowadzić z równowagi i przyłapać na przykład na nieznajomości regulaminu Sejmu. „Ale srodze się zawiedli. Hołownia jak dotąd dobrze panuje nad parlamentem i wie, jak ustawić zadziornych polityków PiS. Umiejętnie blokuje wszelkie próby blokowania procedur parlamentarnych i procesów legislacyjnych” – relacjonuje Aleksandra Syty. I dodaje, że czasem Hołowni udaje się nawet ośmieszyćataki politycznych oponentów „jedną celną uwagą”. „Posłowie PiS, którzy przez ostatnie osiem lat przyzwyczaili się do tego, że parlament tańczy tak, jak zagra partia rządząca, są kompletnie zaskoczeni. Nawet niektórzy posłowie z PiS nie mogli powstrzymać się od śmiechu” – pisze.

Kryzys demokracji ostatnich ośmiu lat

Według niektórych obserwatorów – dodaje MDR – „efekt świeżości” nie był trudny do osiągnięcia, biorąc pod uwagę, to jak często dobre parlamentarne obyczaje były naruszane za czasów marszałków z PiS. Na tle „niezaprzeczalnie świetnego” Hołowni jeszcze bardziej widoczny staje się „kryzys demokracji ostatnich ośmiu lat” – czytamy. „A ponieważ ostatnie wybory wyzwoliły ogromną energię społeczną, czego wyrazem była najwyższa frekwencja wyborcza w Polsce od upadku komunizmu, wielu Polaków chciało teraz otrząsnąć się z traumy po czasach PiS i nasycić się wynikiem swojej mobilizacji, tj. pozbawieniem PiS władzy – jak powszechnie tłumaczy się popularność ‚Hołownia shows' na YouTube” – ocenia MDR.

Szef KO Donald Tusk podczas wieczoru wyborczego 15 października Zdjęcie: Attila Husejnow/SOPA/IMAGO

Wielkie emocje i napięcie

Niemieckie media informują w poniedziałek (11.12.2023) o oczekiwanych w napięciu głosowaniach Sejmu i spodziewanej zmianie rządu w Polsce w tym tygodniu.

W rozmowie z telewizją ZDF politolożka Irene Hahn z Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej oceniła, że Donald Tusk i demokratyczna koalicja jest „dość dobrze przygotowana” do przejęcia władzy, o czym świadczą kandydatury na przyszłych ministrów. „To są bardzo doświadczeni politycy” – oceniła ekspertka. Jej zdaniem powołanie nowego rządu będzie „bardzo szczególnym momentem”, zwłaszcza wśród proeuropejskich wyborców. „Emocje są wielkie, a także napięcie co do tego, jak sobie poradzą” – oceniła Hahn. Jej zdaniem wielkim wyzwaniem będzie to, aby odwrócić nieliberalne reformy państwa „przy pomocy liberalnych narzędzi i samemu nie łamiąc przy tym prawa”.

Zdaniem Hahn „Tusk jest zainteresowany rozwiązaniem problemów” w stosunkach z Niemcami. „Będzie oceniany na podstawie tego, jak będzie rozwiązywał realne problemy polityczne razem z Niemcami, z Europą i na płaszczyźnie europejskiej” – oceniła. Jej zdaniem zmieni się przede wszystkim „ton” w relacjach.

Portal informacyjny telewizji publicznej ARD informuje z kolei, że „dwa tygodnie temu rząd PiS został zaprzysiężony w Polsce – a już teraz czeka go koniec”. „To nie zaskoczenie, ponieważ nie ma on większości w parlamencie. Sojusz opozycyjny czeka w blokach startowych” – relacjonuje korespondent ARD Martin Adam.

