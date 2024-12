Masło w Niemczech: droższe o 43 procent

W Niemczech ceny producentów wzrosły w listopadzie po raz pierwszy od czerwca 2023 roku. Według danych Federalnego Urzędu Statystycznego odnotowano wzrost średnio o 0,1 proc. w porównaniu z listopadem ubiegłego roku. Taka średnia może nie przerażać, ale w przypadku niektórych produktów wzrost cen producenta jest ogromny.

Masło: wzrost cen o 43 proc.

Tak jest w przypadku masła, którego cena od początku roku rośnie i końca nie widać. W porównaniu z listopadem 2023 roku masło podrożało w listopadzie br. aż o 42,9 proc. W niemieckich sklepach cena za kostkę masła sięga od 2,39 do 4 euro i pobiła już poprzedni rekord z 2022 roku.

Branża nie spodziewa się na razie spadku cen ze względu na rozwój cen mleka – przyznał prezes niemieckiego Związku Rolników Joachim Rukwied. Głównym powodem jest malejąca podaż surowego mleka. Liczba krów mlecznych i gospodarstw mlecznych w Niemczech spada od lat. W grudniu Rukwied ponownie spodziewa się niewielkiego wzrostu cen mleka od dwóch do trzech procent w porównaniu z listopadem br.

Z danych Federalnego Urzędu Statystycznego wynika, że ogólnie w rocznym porównaniu żywność podrożała w Niemczech o 2,8 proc., a wyroby cukiernicze o 23,9 proc. Wołowina kosztowała o 16,5 proc. więcej. Tańsze niż w listopadzie ubiegłego roku były m.in. mąka zbożowa (-7,7 proc.) i wieprzowina (-6,4 proc.).

Z kolei ceny dóbr inwestycyjnych były o 1,9 proc. wyższe niż przed rokiem.

Inne prognozy ekspertów

Ekonomiści pytani przez agencję informacyjną Reuters spodziewali się w listopadzie br. spadku cen producentów w Niemczech o 0,3 proc. – po spadku o 1,1 proc. w październiku. – Jednak ceny energii nie spadły tak gwałtownie jak wcześniej, co nie kompensuje już tak bardzo podwyżki cen żywności – powiedział Cyrus de la Rubia, główny ekonomista Hamburg Commercial Bank.

Od października do listopada br. ceny producentów wzrosły o 0,5 proc., nieco więcej niż oczekiwali eksperci. Głównym powodem były podwyżki cen dóbr inwestycyjnych.

W statystykach rejestrowane są ceny produktów, zanim trafią do hurtowników i handlu detalicznego. Są one zatem uważane za wczesny sygnał rozwoju cen dla konsumentów. W Niemczech inflacja wzrosła w listopadzie do 2,2 proc. i była tym samym najwyższa od lipca br.

(RTR, DPA/dom)

