Mariupol. Zdjęcia byłego miasta

Port

Port w Mariupolu w październiku 2018 r. był miejscem do odpoczynku i spacerów. Miasto położone nad Morzem Azowskim reklamowało się, że ma „najcieplejszą wodę do kąpieli” w całej Ukrainie. Port odgrywał dla miasta również ważną rolę gospodarczą. Firmy, które bezpośrednio lub pośrednio pracowały dla portu zatrudniały wielu ludzi. Stąd także Ukraina eksportowała na cały świat żelazo, stal, zboże i maszyny.

Dwa miesiące po rozpoczęciu przez Rosję wojny napastniczej ruch statków w porcie praktycznie zamarł. - Wszystkie kluczowe obiekty infrastruktury miasta, w tym właśnie port morski i tor wodny, zostały nie tylko zaminowane, ale także zablokowane przez pływające dźwigi - powiedział agencji Interfax minister obrony Rosji Siergiej Szojgu. Tak dziś wygląda basen portowy w Mariupolu.

Park miejski

Sielski widok dzieci bawiących się w fontannach w parku w centrum miasta. Zdjęcie zostało wykonane 20 czerwca 2019 r. Wokół zielenią się drzewa, w tle widać sylwetkę kościoła.

Ten sam kościół trzy lata później 1 kwietnia 2022 roku na innym zdjęciu. Że było to kiedyś miejsce wypoczynku, można się tylko domyślać.

Teatr

Teatr Dramatyczny w Mariupolu na zdjęciu z 30 sierpnia 2014 r. Widać młodych ludzi protestujących przeciwko rosyjskim atakom - nawet wtedy we wschodniej Ukrainie trwały walki. Teatr był jednak nadal miejscem spotkań i wymiany kulturowej.

Dziś wygląda inaczej po tym jak został zbombardowany 16 marca przez rosyjskie lotnictwo. W budynku schroniło się kilkuset cywilów. Około 300 osób poniosło śmierć.

Huta

Firma Azovstal prowadziła w Mariupolu jedną z największych w Europie hut żelaza i stali. Oprócz portu, firma była kolejnym ważnym pracodawcą w regionie. Na zdjęciu z 2017 r. widać uporządkowany teren huty.

A to jest ujęcie z 17 kwietnia 2022 r. i przypomina do złudzenia plan filmowy. Ten dramatyczny stan jest wynikiem rosyjskiego bombardowania. Do dziś w hucie bronią się ukraińscy żołnierze. Strona ukraińska mówi o około 1000 żołnierzy, rosyjska o 2000.

Tereny mieszkaniowe

To zdjęcie z lata 2017 roku pokazuje, jak wyglądały ulice i aleje w Mariupolu przed rozpoczęciem oblężenia i bombardowania miasta przez wojska rosyjskie.

Najnowsze zdjęcia, które docierają z Mariupola, pokazują totalne zniszczenia: spalone niemal bez wyjątku drzewa, zniszczone całe domy i ulice. Na wielu zdjęciach widać także zwłoki leżące na ulicach. Ludzie chowają zmarłych sąsiadów lub krewnych w ogródkach przed domem. Mariupol przestał być miejscem, w którym chciałoby się żyć.

