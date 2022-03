Manewry NATO w Norwegii. Rosja ćwiczy w Kaliningradzie

W Norwegii rozpoczęły się dzisiaj, 14 marca, wielkie ćwiczenia obronne „Cold Response”. Manewry, w którym biorą udział kraje członkowskie NATO, zakończą się 1 kwietnia – poinformował rzecznik prasowy norweskiego dowództwa wojskowego. Manewry odbywają się kilkaset kilometrów od granicy z Rosją.

Główne ćwiczenia w tym tygodniu będą miały miejsce na morzu i w powietrzu. Opublikowano m.in. zdjęcia brytyjskiego okrętu desantowego „HMS Albion” oraz zdjęcia statków sojuszników NATO na Morzu Północnym. Duże ilości sprzętu z różnych państw NATO dotarły do Norwegii już w zeszłym tygodniu.

Planowane od dawna

Cała akcja była przygotowywana od miesięcy. Manewry „Cold Response” odbywają się co dwa lata w Norwegii w warunkach zimowych. Przedsięwzięcie jest połączone z NATO-wskimi ćwiczeniami „Brilliant Jump”.

Według informacji norweskich w manewrach uczestniczy około 30 000 żołnierzy z 27 państw NATO i krajów partnerskich (takich jak Szwecja i Finlandia, które nie są członkami Sojuszu Północnoatlantyckiego). Zaplanowano działania sił lądowych, morskich i powietrznych, w tym 200 samolotów i 50 okrętów.

– To ćwiczenia obronne – powiedział generał szef dowództwa operacyjnego norweskich sił zbrojnych, gen. Yngve Odlo. – To nie jest operacja wojskowa z celem ofensywnym – wyjaśnił. Norwegia kilkakrotnie podkreślała, że „Cold Response” nie są reakcją na rosyjski atak na Ukrainę, ale długo planowanymi wspólnymi ćwiczeniami obronnymi. Rosja została zaproszona w charakterze obserwatora, odmówiła jednak udziału. „Wzmacnianie potencjału wojskowego NATO w pobliżu granic Rosji nie przyczynia się w żaden sposób do zwiększenia bezpieczeństwa w regionie” – oświadczyła w ubiegłym tygodniu ambasada rosyjska w Oslo.

Rosja ćwiczy w Kaliningradzie

Tymczasem około 500 rosyjskich żołnierzy piechoty morskiej przeprowadziło zaplanowane ćwiczenia wojskowe w eksklawie kaliningradzkiej. Informuje o tym rosyjska agencja prasowa Interfaks, powołując się na rosyjską Flotę Bałtycką. W doniesieniu agencji nie ma wzmianki o inwazji Rosji na Ukrainę.

(DPA, AFP, RTR/dom)