Manewry Defender Europe. Wojska USA ruszają do Polski

To będzie największa operacja przerzucenia amerykańskich wojsk do Europy od 25 lat. Już w przyszłym tygodniu rozpocznie się pierwsza faza przygotowań do wielkich manewrów Defender Europe 2020 – poinformowali w Berlinie przedstawiciele US Army i niemieckiej Bundeswehry.

Amerykańscy żołnierze i ciężki sprzęt będą przybywać do portów w Niemczech, Francji i Holandii. Następnie koleją albo transportem drogowym będą przerzucane przez Niemcy do Polski i krajów bałtyckich.

Na razie transporty będą niewielkie i nie powinny powodować utrudnień na drogach. Może się to zmienić na przełomie lutego i marca, kiedy transportowane będą główne siły i najcięższy sprzęt. Armia zapewnia, że postara się ograniczyć transporty w ciągu dnia, aby nie powodować korków.

W ramach ćwiczeń „Defender Europe 2020” na wschód Europy na zostać przetransportowanych z USA nawet 20 tys. żołnierzy. Amerykanie chcą w ten sposób przećwiczyć dużą operację rozlokowywania swoich wojsk w tej części kontynentu. Zwieńczeniem operacji będą wspólne manewry, w których weźmie udział 37 tys. żołnierzy z 18 krajów.

Ćwiczenia mają odbywać się w Polsce, Niemczech, krajach bałtyckich i w Gruzji. Zastępca dowódcy amerykańskiej armii w Europie generał Andrew Rohling powiedział, że to sygnał, iż USA bierze odpowiedzialność za Europę i swoich partnerów w NATO. Cała operacja zakończy się w czerwcu. Żołnierze USA i ich sprzęt wrócą wtedy do kraju.

Plany przeprowadzenia manewrów nie podobają się politykom postkomunistycznej Lewicy we wschodnich Niemczech. – Te ćwiczenia to prowokacja wobec Rosji, kreowanie fałszywego obrazu wroga i ogromne marnowanie środków i pieniędzy – powiedziała posłanka Lewicy do lokalnego parlamentu Saksonii Antonia Mertsching.

Partia wezwała do przeprowadzenia pokojowych protestów przeciwko manewrom.

szym (dpa)