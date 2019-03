Maltańskie wojsko przejęło kontrolę nad statkiem skaperowanym przez migrantów

Jednostka specjalna maltańskich sił zbrojnych dostała się na pokład „Elhiblu 1” i przejęła kontrolę nad statkiem, poinformowała w czwartek rano (28.03.2019) maltańska marynarka. Tankowiec został doprowadzony na Maltę, a migranci i załoga przekazane policji.

We wtorek kapitan statku zabrał na pokład ponad stu rozbitków. Jednostka znajdowała się na wodach międzynarodowych, sześć mil morskich od wybrzeży Libii, między Trypolis a Maltą. Na wiadomość, że kapitan zamierza odstawić ich z powrotem do Libii, uratowani opanowali statek i zmusili załogę do przyjęcia kursu w kierunku Europy. Za żadną cenę nie chcieli wracać do Libii. Według informacji maltańskiej marynarki, kapitan wielokrotnie meldował przez radio, że stracił kontrolę nad statkiem i razem z załogą jest w rękach imigrantów.

„To nie są żadni rozbitkowie, tylko piraci“, napisał na Twitterze wicepremier Włoch i szef MSW Matteo Salvini z prawicowej Ligi Północnej. Ani Włochy, ani Malta nie chcą przyjmować do siebie uchodźców, dopóki nie zostanie uzgodniony europejski system rozdziału uchodźców.

„El Hiblu 1” w porcie Valletty

Na pokładzie „Elhiblu 1” było ponad 100 imigrantów, wśród nich około 30 kobiet i dzieci.

Strach przed Libią

W ostatnich miesiącach wielu uchodźców uratowanych w Morzu Śródziemnym broniło się przed odesłaniem ich do obozów w Libii. Organizacje obrony praw człowieka donoszą o panujących tam katastrofalnych warunkach, uchodźcy wystawieni są na przemoc, tortury, gwałty i pracę niewolniczą.

U wybrzeży Libii prawie już nie ma statków ratujących uchodźców. Jednostki organizacji humanitarnych wielokrotnie były zatrzymywane, blokowane lub niewpuszczane do portów. Także Unia Europejska zawiesza swoją misję u wybrzeży Libii.

(dpa, afp, ap / stas)