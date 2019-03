Maksymalna kara. Truł kanapki kolegów w pracy

Przestępstwo to jest bezprzykładne w historii niemieckiego sądownictwa. 57-letni Klaus O. z Westfalii latami podtruwał kolegów sypiąc im do kanapek truciznę. Sąd Krajowy w Bielefeld skazał go w czwartek (7.03.2019) na karę dożywotniego pozbawienia wolności i przymusowy pobyt w szpitalu psychiatrycznym.

Klaus O. podtruwał kolegów w pracy związkami rtęci i octanu ołowiu. „Z dystansu i z zainteresowaniem obserwował ich powolne wyniszczenie” – napisał lokalny dziennik „Neue Westfälische”. Jeden z poszkodowanych znajduje się od dwóch lat w stanie śpiączki, dwóch innych zatrutych doznało poważnego i nieodwracalnego uszkodzenia nerek.

Sąd w Bielefeld uznał Klausa O. winnym próby morderstwa

Klaus O. został przyłapany na gorącym uczynku, kiedy jeden z jego współpracowników zauważył na swojej kanapce biały proszek. Koledzy uważali to początkowo za zły żart. Przestępstwo wyszło na jaw dopiero dzięki zainstalowanej szybko kamerze, a wszczęte śledztwo wykazało wymiar czynu.

Oskarżony został uznany winnym próby morderstwa, a dodatkowo ciężkiego uszkodzenia ciała i niebezpiecznego uszkodzenia ciała. Klaus O. milczał podczas procesu.

(dpa / stas)