Magazyny gazu prawie pełne. Niemcy gotowe na zimę

Magazyny gazu ziemnego w Niemczech osiągnęły jeszcze przed zaplanowanym terminem poziom zapełnienia w wysokości 95,05 procent - wynika z wstępnych danych Europejskiej Agencji Gazu (GIE). Oznacza to, że magazyny gazu zostały w tym roku zapełnione jeszcze szybciej, niż rok temu: 26 września 2022 r., poziom zapełnienia wyniósł 91, 4 proc., a poziom 95 procent został osiągnięty 13 października. Wprowadzone w ubiegłym roku, podczas kryzysu gazowego rozporządzenie stanowi, że magazyny powinny być zapełnione w 95 procentach do 1 listopada.

Zagrozić może tylko wyjątkowo mroźna zima

Magazyny pozwalają wyrównywać wahania w zużyciu gazu i w ten sposób tworzą system buforowy dla rynku. Poziom zapełnienia zwykle obniża się zimą i wzrasta ponownie po zakończeniu okresu ogrzewania. Poziom 100 procent wystarczy – według zapewnień rządu niemieckiego – do pokrycia zużycia gazu przez dwa do trzech przeciętnie zimnych miesięcy zimowych. Największy niemiecki magazyn gazu ziemnego w Rehden w Dolnej Saksonii, który do początku kwietnia 2022 był pod zarządem rosyjskiego Gazpromu, odnotował we wtorek rano poziom napełnienia w wysokości 97, 42 procent. Poziom 95 procent został również, według GIE, przekroczony we wtorek w całej UE.

„Sytuacja wyjściowa na zimę 2023/24 jest znacznie lepsza niż rok temu, jednak nadal istnieje szczątkowe ryzyko", napisała w zeszłym tygodniu niemiecka Federalna Agencja Sieci w raporcie o sytuacji gazowej. Nadal należy oszczędnie korzystać z zapasu gazu. Takie „szczątkowe ryzyko” to sytuacja, której nie da się przewidzieć, mimo wprowadzonych procedur: np. wyjątkowo mroźna i długa zima czy ataki na rurociągi.

Z Europy i świata, ale nie z Rosji

Według Federalnej Agencji ds. Sieci, w miniony poniedziałek do Niemiec dotarł rurociągiem gaz z Norwegii, Belgii i Holandii. Dodatkowo gaz transportowany jest statkami do nowych terminali LNG na niemieckim wybrzeżu. Mniejsze transporty gazu ziemnego importowane były z Austrii i Szwajcarii. Poprzez gazociąg bałtycki Nord Stream 1 gaz z Rosji po raz ostatni dotarł do Niemiec 30 sierpnia 2022 r.

(DPA/hre)