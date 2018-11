Macron w Bundestagu: „Europa musi być silniejsza”

W niedzielę (18.11.18) w ramach „Volkstrauertag”, Dnia Pamięci obchodzonego w Niemczech, jako dzień hołdu dla ofiar I wojny światowej prezydent Francji Emmanuel Macron przemawiał w Bundestagu. W swoim wystąpieniu apelował o silniejszą Europę, podkreślając, że wspólnie trzeba stawić czoła nowym zagrożeniom. „Musimy znaleźć odwagę, by otworzyć nowy rozdział. Jesteśmy to Europie dłużni – powiedział Macron. Domagał się on, by w czasach nowych nacjonalizmów uczynić Europę odporną na kryzysy. „Wszyscy życzymy sobie uporządkowanego ładu światowego, sprawiedliwego handlu, ochrony środowiska i rozważnych relacji – podkreślał prezydent Francji. Jego zdaniem głównie Niemcy i Francja są odpowiedzialne za przyznanie Europie niezbędnej suwerenności. Jak powiedział „wiąże się to z uczuciem lęku”. „Każdy z nas będzie musiał w imię idei wspólnotowości dzielić się prawem do podejmowania decyzji, polityką zagraniczną, polityką rozwojową i migracyjną jak i częścią swojego budżetu, a nawet wpływami z podatków – zaznaczył Macron.

Więcej odpowiedzialności własnej

Wg francuskiego przywódcy obowiązkiem Europy jest nie doprowadzić do tego, by na świecie zapanował chaos. „Są siły, które usiłują nas rozegrać – powiedział Macron. Siła Europy polega na jej spójności. Aby uchronić obywateli przed nowymi zagrożeniami, i aby Europa mogła sama decydować o swojej przyszłości, potrzebuje ona więcej suwerenności. „Europa nigdy nie dorośnie do swojej roli, jeśli nie przejmie większej odpowiedzialności, lecz odgrywać będzie w polityce światowej podrzędną rolę – wskazał Emmanuel Macron. Jego zdaniem kwestie polityki granicznej, obronności, cyfryzacji, niezależności walutowej były dotąd traktowane przez przepisy europejskie po macoszemu. Jak zaznaczył, pragnie on uniezależnić UE przede wszystkim od siły ochronnej USA i dlatego zaapelował m.in. o utworzenie wspólnej armii europejskiej. Macron apelował również o europejską spójność. „Wiemy, co możemy wspólnie-zjednoczeni osiągnąć”. Jednocześnie podkreślił konieczność akceptacji dla różnych sojuszy, ale” tylko w kontekście wzajemnej otwartości i z uwzględnieniem interesów zjednoczonej Europy”.

Więcej podobieństw niż różnic

Emmanuel Macron i Frank-Walter Steinmeier podczas spotkania z młodzieżą

Emmanuel Macron podziękował za możliwość wystąpienia w Bundestagu mówiąc: „To wielki sygnał pojednania”. Jednocześnie podkreślił, że więcej jest podobieństw niż różnic. Niemcy przezwyciężyły „krwiożercze demony nacjonalizmu”. ·”Żaden naród nie przerobił tak gruntownie swojej historii, by wyciągnąć nauczkę z przeszłości”. Prezydent Francji powiedział też, że jest dumny z tego, że Francja odegrała pewną rolę w tym procesie odradzania się.

Wystąpienie prezydenta Macron w Bundestagu przyjęte zostało wielkim aplauzem.

Spotkanie z młodzieżą

Emmanuel Macron przybył do Berlina w niedzielę (18.11.18) przedpołudniem. Razem z prezydentem Niemiec Frankiem-Walterem Steinmeierem wziął udział w spotkaniu z kilkusetosobową grupą młodzieży z 48 krajów Europy, Afryki, Azji i Bliskiego Wschodu. Przybyli oni do stolicy Niemiec w ramach projektu „Youth for Peace – 100 lat I wojny światowej, 100 pomysłów na rzecz pokoju” zorganizowanego przez Niemiecko-Francuską Współpracę Młodzieży. „Jesteśmy w bardzo ważnym punkcie naszej historii – powiedział na spotkaniu prezydent Francji. „Młodzież może tylko wtedy budować przyszłość, jeśli zna przeszłość – dodał Macron. W innym wypadku grozi ryzyko powtórzenia błędów. „Stwórzcie jedną imponującą Europę – zaapelował francuski przywódca do młodych słuchaczy.

Złożenie wieńców

Uroczyste złożenie wieńców pod budynkiem Neue Wache - Nowy Odwach w Berlinie

Prezydent Emmanuel Macron wraz z prezydentem Frankiem-Walterem Steinmeierem, z kanclerz Angelą Merkel, z przewodniczącym drugiej izby parlamentu-Bundesratu Danielem Güntherem oraz z szefem Trybunału Konstytucyjnego Andreasem Voßkuhle i wiceprzewodniczącą Bundestagu Claudią Roth złożyli wieńce pod pomnikiem ofiar wojny i tyranii pod budynkiem Neue Wache - Nowy Odwach.

Macron spotkał się również z Angelą Merkel, by rozmawiać o problematyce europejskiej, m.in. europejskich siłach zbrojnych, a także skoordynowaniu polityki finansowej i budżetowej strefy euro.