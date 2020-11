Czy Macron skręca na prawo?

We Francji, gdzie ludzie raczej chętnie protestują, od początku pandemii demonstracje należą do rzadkości. Jednak w minioną sobotę w 70 miastach wyszło na ulicę od 133 do 500 tysięcy osób, jak wynika z danych policji i samych demonstrantów. Protest jest skierowany przeciwko nowej ustawie o bezpieczeństwie. Chodzi zwłaszcza o kontrowersyjny artykuł 24, który zabrania publikowania wizerunku policjantów, jeśli na tej podstawie mogliby doznać krzywdy fizycznej lub psychicznej. Oficjalnie Macron uzasadnia ten środek potrzebą ochrony policjantów, bo od lat są w coraz większym stopniu obiektem ataków.

Tak zwana ustawa o bezpieczeństwie to jeden z wielu projektów aktów prawnych, które popchnęłyby rząd Macrona w prawą stronę. Ten kurs rządu budzi opór. Demonstranci, jak 19-letni Santiago Kadeyan z Paryża, uważają nagrania wideo za jedyny sposób, by chronić się przed atakami ze strony policji. „Ta ustawa daje policji jeszcze więcej uprawnień i środków finansowych, jak również prawo używania dronów podczas demonstracji. Jednocześnie ograniczane są nasze możliwości, by bronić się przed atakami policjantów – to doprowadzi do jeszcze większej przemocy policyjnej”, mówi student medycyny w rozmowie z DW.

Santiago Kadeyan

Prasa obawia się ograniczeń

Jak ważne mogą być nagrania wideo, pokazała niedawna sytuacja, gdy policjanci wtargnęli do ośrodka dla uciekinierów w centrum Paryża i ciężko pobili producenta muzycznego, którego następnie aresztowali. Nagrany materiał umożliwił wszczęcie dochodzenia.

Nowych ograniczeń obawiają się także dziennikarze. Wprawdzie w pracach nad projektem ustawy do artykułu mówiącego o nagrywaniu policjantów dołączono zapis wyraźnie mówiący o tym, że nie wolno łamać „prawa do informowania opinii publicznej”, jednak nie uspokaja to Adeline Quéraux, francuskiej dziennikarki pracującej w jednym z paryskich dzienników. „Martwię się, że ten przepis poważnie ograniczy naszą pracę”, mówi w rozmowie z DW. Adeline Quéraux chodzi na demonstracje od dziecka. Jednak tym razem po raz pierwszy się boi. „Boję się przemocy – panuje teraz tak agresywna atmosfera, nie ma żadnych zahamowań. Rząd skręca coraz bardziej na prawo.”

Rzecznik partii LREM Jean-Baptiste Moreau

Konserwatywna polityka

Zasady obowiązujące dziennikarzy relacjonujących demonstracje zostały zaostrzone już na początku września. Od tej pory dziennikarze muszą się akredytować – także na demonstracje odbywające się w przestrzeni publicznej. Poza tym rząd pracuje nad ustawą przeciwko radykalnemu islamowi, która zakłada wzmożoną kontrolę stowarzyszeń i ogranicza naukę w domu. Nowa ustawa o uniwersytetach ma zakazywać organizowania demonstracji na kampusach.

Sebastian Roché, socjolog i dyrektor badań w państwowym instytucie CNRS uważa, że nowe regulacje są jedynie dowodem trendu, który można obserwować u Macrona od wyborów w 2017 roku. „Na Macrona oddawali głosy zarówno zwolennicy prawicy, jak i lewicy. Miał on bardzo wyważony program. Jednak dotychczas realizował jedynie konserwatywną politykę i tu dochodzimy do punktu zwrotnego: stracił praktycznie wszystkich swoich wyborców o lewicowych poglądach”, mówi Roché w rozmowie z DW. „Uprawia teraz bardzo ostrą politykę, w której chodzi o prawo i porządek, o ostrzejsze kary i o zwiększenie sił policji i miejsc w więzieniach.”

Jean-Baptiste Moreau, parlamentarzysta i rzecznik partii rządzącej LREM, zaprzecza, jakoby rząd miał skręcać na prawo. „Prawo i porządek to przecież nie są wartości wyłącznie prawicowe – tego chcą także lewicowi wyborcy. W końcu bez bezpieczeństwa nie ma wolności”, mówi. „Poza tym nie możemy pozostawiać tych tematów jedynie radykalnie prawicowemu Zjednoczeniu Narodowemu (RN) – musimy znaleźć własne rozwiązania, które będą mniej radykalne.”

Cécile Rilhac głosowała przeciw ustawie o bezpieczeństwie

Wybory 2022

Jednak również w kręgach LREM zdaje się rosnąć niezadowolenie. Cécile Rilhac jest jedną z dziesięciu posłów i posłanek tej partii, którzy głosowali przeciwko ustawie. 30 kolejnych członków LREM powstrzymało się od głosu. Przeciwnicy chcą, by rząd wycofał się z artykułu 24, i to przed styczniem, gdy ustawa będzie omawiana w Senacie. „Znajdujemy się na rozdrożu i musimy pokazać rządowi, że istnieje czerwona linia – nie możemy przesuwać się dalej na prawo. W przeciwnym razie będziemy tacy jak RN”, mówi Rilhac.

A jednak wyborcza strategia Macrona na 2022 rok może zadziałać – uważa socjolog Roché. Pod jednym warunkiem: „Ma duże szanse na reelekcję, jeśli szefowa RN Marine Le Pen będzie jego przeciwniczką w drugiej turze”, podkreśla. „Jednak jeśli lewicowe i zielone ugrupowania zdołają wystawić wspólnego kandydata, to on może się stać rywalem Macrona, a wtedy wynik nie byłby już tak jasny – bo Macron realizował dotychczas mało lewicową politykę.”

U Kadeyana Macron ma małe szanse. W 2022 roku student medycyny będzie mógł po raz pierwszy pójść do wyborów. Gdyby mógł wybierać w 2017 roku, to w drugiej rundzie zagłosowałby na Macrona, by zablokować Le Pen. Ale nie zrobiłby tego powtórnie. „Macron ma dwa lata, by pokazać, że posiada elementarną ludzką empatię i przyzwoitość. W przeciwnym razie w takiej konstelacji oddam pusty głos”, deklaruje student.

Autorka: Lisa Louis, Paryż

Chcesz skomentować ten artykuł? Zrób to na facebooku! >>