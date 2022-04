Mężczyzna w Saksonii zaszczepił się 87 razy

W Saksonii co trzecia osoba nie przyjęła szczepionki przeciw COVID-19. Jednak wśród antyszczepionkowców mogą się znaleźć osoby legitymujące się certyfikatem szczepień. Takie certyfikaty miał sprzedawać 61-letni mężczyzna, który w ostatnim czasie wielokrotnie zgłaszał się do różnych punktów szczepień.

Na każdą wizytę przychodził z nowym pustym zaświadczeniem o szczepieniach. Po przyjęciu szczepionki wpisywano do niego tylko datę i rodzaj szczepionki, co umożliwić mu miało sprzedawanie certyfikatów in blanco przeciwnikom szczepień.

87 szczepień od lipca 2021

Jak podaje wydawany w Chemnitz dziennik „Freie Presse”, od lipca 2021 roku miał on się zaszczepić 87 razy w samej Saksonii. W niektóre dni otrzymywał nawet trzy szczepionki o różnych porach dnia w różnych punktach szczepień.

Mężczyzna po raz pierwszy zwrócił na siebie uwagę w centrum szczepień w Dreźnie, gdzie widziano go tam już kilka razy wcześniej. Niemiecki Czerwony Krzyż ostrzegł inne punkty szczepień przed „gorliwym pacjentem".

Podczas późniejszej próby w punkcie szczepień w miejscowości Eilenburg 20 km od Lipska personel zareagował i wezwał policję. „Gorliwego pacjenta” aresztowano. Policja prowadzi dochodzenie.

