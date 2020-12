Piloci Lufthansy tracą pracę

Podczas negocjacji płacowych i personalnych Związek Zawodowy Pilotów „Cockpit” (VC) zgodził się na kolejne zwolnienia.

Przewoźnik zatrudnia 5000 pilotów, których większość przeszła z powodu pandemii na pracę w mniejszym wymiarze godzin. Zwolnionych zostanie 1000 z nich. „Po raz piewszy w naszej historii dojdzie do tego, że w pierwszym kwartale 2021 roku będziemy musieli zwolnić 500 kapitanów i 500 pierwszych oficerów”, powiedział szef Lufthansy Carsten Spohr.

Umowa zakłada przedłużenie skróconego czasu pracy pozostałego personelu kokpitów do końca 2021 roku, a w zamian za to firma przesunie kolejną falę zwolnień na marzec 2022 roku. Dotkną one pilotów samolotów pasażerskich Lufthansy, jak również tych pracujących dla Lufthansa Cargo i Lufthansa Aviation Training oraz tych latających samolotami Germanwings.

Uzgodniony pakiet jest przede wszystkim opłacalny dla pracodawcy. Sprawi on, że kwota planowanych oszczędności 450 milionów euro wzrośnie do ponad 600 milionów.

Z powodu dramatycznego spadku liczby lotów i tym samym obrotów przewoźnika, planowane są także zwolnienia części stewardess i personelu naziemnego.

rtr / sier

