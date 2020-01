Lufthansa wstrzymuje połączenia z Chinami

Lufthansa, największe linie lotnicze w Europie, pójdą śladem British Airways i wstrzymają loty do Chin oraz połączenia Chiny-Niemcy. Decyzja koncernu obejmuje także spółki zależne: szwajcarską Swiss International Airlines oraz austriacką Austrian Airlines i ma obowiązywać wstępnie do 9 lutego. Planowo odbywać się będą jedynie loty do Hongkongu. Aby sprowadzić załogi samolotów Lufthansy oraz pasażerów przebywających jeszcze w Chinach, odbędą się jeszcze raz loty do wszystkich miejsc docelowych w tym kraju. Z powodów operacyjnych przyjmowanie rezerwacji na loty do Chin zostało zawieszone do końca lutego.

Podejrzenie o koronawirusa

W środę na pokładzie samolotu Lufthansy LH780 z Frankfurtu do chińskiego Nanjing leciał mężczyzna podejrzany o zakażenie koronawirusem. Chińczyk miał kaszel i dwa tygodnie wcześniej miał przebywać w Wuhanie, gdzie po raz pierwszy odkryto nowego koronawirusa. Niejasne jest wciąż, czy się nim zaraził. Jak poinformował rzecznik Lufthansy, władze chińskie zbadały zarówno pasażerów siedzących trzy rzędy przed i za mężczyzną oraz załogę niemieckiego airbusa. Badania lekarskie nie wykazały przypadków zarażenia i wszyscy zostali zwolnieni. Personel pokładowy oraz piloci wsiedli natychmiast w powrotną maszynę do Frankfurtu. Lot powrotny LH781 był zaplanowy we Frankfurcie na środę (29.01.2020) wieczorem.

Jak zapewnia Lufthansa władze niemieckie zostały poinformowane o działaniach podjętych przez przewoźnika.

