Lufthansa ukarana za dyskryminację Żydów

W 2022 roku 128 pasażerom odmówiono wejścia na pokład na lot przesiadkowy po tym, jak niektórzy z nich nie zastosowali się do instrukcji podczas lotu z USA do Niemiec i nie założyli na przykład masek ochronnych przeciwko koronawirusowi, poinformował we wtorek Departament Transportu USA.

Problemy zaczęły się, gdy kapitan pierwszego samolotu zgłosił pracownikom ochrony Lufthansy, że niektórzy pasażerowie nie przestrzegają zasad. Nie nosili oni masek ochronnych i nie stosowali się do zasady niestania w grupach w przejściach i w pobliżu wyjść awaryjnych.

Grzywna najwyższa z możliwych

Departament poinformował, że 4 milionów dolarów (około 3,67 miliona euro) to najwyższa grzywna, jaką władze kiedykolwiek nałożyły za naruszenie praw obywatelskich. Lufthansa początkowo odmówiła agencji AFP wyrażenia swego stanowiska.

Podróżni, którzy podczas lotu byli ubrani w czarne kurtki i kapelusze, powiedzieli śledczym Departamentu Transportu, że potraktowano ich tak, jakby należeli do tej samej grupy – mimo że wielu z nich nie podróżowało razem i nie znało się nawzajem. Lufthansa miała odmówić wejścia na pokład wszystkim pasażerom „z powodu jawnie niewłaściwego zachowania kilkorga z nich” – tylko dlatego, że „byli oni otwarcie i widocznie Żydami”, podał departament, do którego wpłynęły skargi od około 40 poszkodowanych osób.

Lufthansa ma zapobiegać antysemityzmowi

Kara ma być „jasnym sygnałem dla branży lotniczej”, przekazał w oświadczeniu sekretarz transportu USA Pete Buttigieg. Branża zostaje pociągnięta do odpowiedzialności za naruszenie praw obywatelskich pasażerów – zaznaczył.

Według doniesień izraelskich mediów (środa), Lufthansa zgodziła się już w 2022 roku zapłacić 20 tys. dolarów plus zwrot w wysokości 1000 dolarów każdej poszkodowanej osobie. Firma podpisała również z Amerykańskim Komitetem Żydowskim wspólny list intencyjny w sprawie przyjęcia definicji antysemityzmu Międzynarodowego Sojuszu Pamięci o Holokauście.

Koncern lotniczy zobowiązał się również do odpowiedniego przeszkolenia pracowników i wyznaczenia pełnomocnika do zapobiegania antysemityzmowi i dyskryminacji.

Lufthansa przeprasza, ale zaprzecza dyskryminacji

Lufthansa przekazała Departamentowi Transportu, że kilkakrotnie publicznie przeprosiła za incydent.

Lufthansa oświadczyła, że incydent „był wynikiem niefortunnej serii niedokładnych komunikatów, błędnych interpretacji i błędnych osądów w całym procesie decyzyjnym”. I chociaż to godne ubolewania, to do dyskryminacji nie doszło.

Według linii lotniczych decyzja została podjęta wyłącznie na podstawie obaw o bezpieczeństwo.

