Lufthansa drastycznie obniża koszty. Chodzi o personel naziemny

Po informacji o zwolnieniu kilkudziesięciu tysięcy pracowników Lufthansy niemiecki koncern informuje o kolejnym etapie obniżania kosztów. Związek zawodowy Verdi zgadza się na pakiet kryzysowy Lufthansy. „Zielone światło” dało ponad 71 proc. członków Verdi. Chodzi o ok. 35 tys. pracowników Lufthansy należących do obsługi naziemnej i zabezpieczenia miejsc pracy do końca 2021 roku.

Głos solidarności

– Szerokie poparcie dla tego porozumienia jest przede wszystkim głosem solidarności pracowników Lufthansy, a nie wotum zaufania do firmy – podkreśliła wiceprzewodnicząca Verdi Christine Behle. Dodała, że grupa lotnicza nie może wycofać się ze swojej odpowiedzialności społecznej, ale musi nadal gwarantować w kryzysie swoim pracownikom „bezpieczeństwo, uznanie i dobre miejsca pracy”.

W połowie listopada związek zawodowy Verdi i Lufthansa po trwających miesiącami negocjacjach porozumiały się co do pakietu kryzysowego do końca 2021 roku. Przewiduje on oszczędności w wydatkach na personel naziemny w wysokości ponad 200 mln euro. Pracownicy zrezygnują z podwyżki płac i dodatków, ponadto rekompensata za pracę w niepełnym wymiarze godzin zostanie zmniejszona z 90 do 87 procent.

Zwolnienia personelu pokładowego

Lufthansa oczekuje, że w nadchodzącym roku uda się obniżyć koszty personelu naziemnego nawet o 50 procent. W zamian za to koncern, który poważnie ucierpiał w wyniku koronakryzysu, powstrzyma się od zwolnień pracowników naziemnych do końca marca 2022 roku.

W niedzielę, 6 grudnia, kierownictwo Lufthansy potwierdziło plany zwolnienia do końca roku 29 tys. osób. Chodzi o personel pokładowy. Najwięcej pracowników niemiecki koncern zwolni za granicą.

(AFP/dom)

Chcesz skomentować ten artykuł? Zrób to na Facebooku! >>