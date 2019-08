Lotnictwo czarną owcą w ochronie klimatu? Myśli się już o czystej kerozynie

7 rzeczy, które trzeba wiedzieć o podróżach samolotem

Nie tylko sama podróż

Także na codzień wszyscy przyczyniają się do ocieplenia klimatu. Ogrzewanie domów, zużycie prądu, odzież, jedzenie: wszystko to składa się na nasz ekologiczny ślad pozostawiany na ziemi. Dla ograniczenia ocieplenia ziemi do 1,5 st. C niemiecki Urząd Ochrony Środowiska zaleca, aby emisja CO2 na głowę ludności wynosiła nie więcej niż 1 t. Co piąty Niemiec udaje się jednak na wakacje samolotem.