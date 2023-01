Long COVID. Wsparcie dla długotrwale poszkodowanych

Inicjatywę na rzecz wsparcia chorujących na Long COVID ogłosił niemiecki minister zdrowia Karl Lauterbach. Zapowiedział on m.in. uruchomienie w najbliższym czasie specjalnej infolinii. „Osoby dotknięte chorobą mają wiele pytań i często niespecyficzne dolegliwości. Dlatego ważne jest, abyśmy zaoferowali im platformę informacyjną, która łączy dotychczasowy stan wiedzy, informuje o aktualnym stanie badań i dostarcza informacji m.in. o diagnostyce i nowych podejściach terapeutycznych – przyznał Lauterbach w sobotnim (21.01.) wywiadzie dla dziennika „Rheinische Post” w Duesseldorfie.

Minister zdrowia zapowiedział przeznaczenie w przyszłości 100 mln euro na badania, które mają poprawić sytuację pacjentów dotkniętych long COVID. „Szacunki wskazują, że około pięć do dziesięciu procent osób, które wcześniej chorowały, ma długo utrzymujące się objawy chorobowe. Często oznacza to ciężki cios dla dotkniętych tym problemem, a nawet może stać się istotne dla rynku pracy, jeśli liczba osób chorujących będzie nadal rosła” – wyjaśnił minister. Według niego istotnym pytaniem jest na przykład to, jaka forma rehabilitacji działa. Niewłaściwa rehabilitacja może bowiem spowodować dodatkowe osłabienie.

Lauterbach ostrzegł także, że wielokrotne infekcje koronawirusowe u jednej osoby mogą mieć poważne konsekwencje dla układu odpornościowego. „Badania pokazują teraz bardzo wyraźnie, że osoby dotknięte chorobą mają często do czynienia z nieuleczalnym niedoborem odporności” – stwierdził minister. Może to stanowić czynnik ryzyka do rozwoju chorób przewlekłych, począwszy od niewydolności krążenia po demencję.

Karl Lauterbach zapowiedział zapisanie środków finansowych na promocję projektów poprawiających opiekę. Nie jest jeszcze jasne, przez jaki okres finansowanie to miałoby obowiązywać.

(EPD/stef)

