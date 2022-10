Londyn rozważa wysłanie czołgów do Ukrainy

Rząd brytyjski rozważa dostawę zachodnich czołgów bojowych do Ukrainy. „Może przyjść czas, kiedy to zrobimy" – powiedział brytyjski minister stanu ds. Europy Leo Docherty w rozmowie z mediami grupy Funke. „To, czego Ukraina potrzebuje w krótkiej i średniej perspektywie, to całkowicie zmodernizowane wojsko. Widzę w przyszłości bardzo intensywną i długotrwałą współpracę obronną między USA i Europą a Ukrainą" – oświadczył brytyjski polityk cytowany m.in. przez dziennik „Berliner Morgenpost".

Kanclerz Niemiec Olaf Scholz odrzucał dotychczas dostawę do Kijowa czołgów bojowych takich jak Leopard-2, mówiąc, że Niemcy „nie będą tego robić same".

Obrona przed dronami z Rosji

W obliczu wzmożonych rosyjskich ataków dronów Wielka Brytania chce udzielić Ukrainie ukierunkowanej pomocy. „Obecnie tworzymy pakiet, który ma zapewnić Ukraińcom specjalne zdolności wojskowe przeciwko atakom dronów" – zapowiedział Docherty.

„Chcielibyśmy szczególnie podziękować Niemcom za dostarczenie rządowi w Kijowie systemu obrony powietrznej Iris-T" – podkreślił polityk, który zasiada w brytyjskiej Izbie Gmin z ramienia Partii Konserwatywnej. „Jest to kluczowy wkład w zdolności obronne Ukrainy" – dodał.

Wojna zbliżyła Wielką Brytanię do UE

Wojna w Ukrainie zbliżyła Wielką Brytanię do UE – podkreślił Docherty. „Wojna zbliżyła nas wszystkich – nie tylko Wielką Brytanię i UE, ale wszystkie kraje zachodnie ruszyły razem". Wyjaśnił, co ma na myśli: trzymanie „w szachu” Rosji i Chin, które chcą potężnie rozszerzyć swoje wpływy na Bałkanach Zachodnich. „Na tym polu Wielka Brytania pracuje ramię w ramię z UE".

Rząd brytyjski zapowiedział, że będzie gospodarzem jednego z kolejnych szczytów rozszerzonej Europejskiej Wspólnoty Politycznej w Londynie – pierwszy szczyt odbył się niedawno w Pradze. „Jesteśmy bardzo zainteresowani takimi wielostronnymi europejskimi forami" – powiedział Docherty.

