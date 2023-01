Lloyd Austin apeluje o pomoc dla Ukrainy: „To decydujący moment”

Na początku konferencji o Ukrainie w niemieckim Ramstein sekretarz obrony USA Lloyd Austin wezwał sojuszników do wsparcia ukraińskiej walki obronnej z rosyjskimi napastnikami. – To decydujący moment – powiedział do przedstawicieli około 50 krajów, którzy przyjechali w piątek (20.01.2023) na naradę do amerykańskiej bazy lotniczej Ramstein.

Rosyjskie wojska są w trakcie przegrupowywania, rekrutują nowych żołnierzy i próbują się dozbroić. – To nie jest moment, by zwolnić – podkreślił Austin, odnosząc się do dalszych dostaw broni.

W konferencji w Ramstein uczestniczy nowy minister obrony Niemiec Boris Pistorius, zaprzysiężony zaledwie dzień przed konferencją.

„Historia patrzy na nas”

– Naród ukraiński patrzy na nas. Kreml patrzy na nas. I historia patrzy na nas. Dlatego nie spoczniemy – powiedział Austin. Dodał, że sojusznicy Ukrainy będą wspierać broniący się kraj „tak długo, jak to konieczne”.

W swoim przemówieniu Austin podkreślił wsparcie udzielone przez czterech sojuszników. Podziękował Polsce za dostarczenie m.in. pojazdów opancerzonych, szkolenie ukraińskich sił zbrojnych oraz przyjmowanie uchodźców z terenów objętych wojną. Austin pochwalił zapowiedzi dostarczenia przez Niemcy systemu obrony powietrznej Patriot i bojowych wozów piechoty Marder, rozpoznawczych wozów bojowych z Francji i systemów obrony powietrznej z Kanady.

Leopardy dla Ukrainy?

Sekretarz obrony USA nie odniósł się do debaty na temat dostaw do Ukrainy czołgów zachodniej produkcji. W czwartek wieczorem, 19 stycznia, USA zapowiedziały dalsze wsparcie wojskowe dla Ukrainy o wartości 2,5 mld dolarów. Pakiet nie obejmuje jednak czołgów Abrams.

W ostatnich tygodniach Amerykanie dali jasno do zrozumienia, że nie mają zastrzeżeń co do dostaw czołgów Leopard 2 niemieckiej produkcji. Sprzęt ten posiadają siły zbrojne 20 krajów. Każdy transfer do Ukrainy musiałby być zatwierdzony przez niemiecki rząd. Kanclerz Niemiec Olaf Scholz nie zajął jeszcze ostatecznego stanowiska w sprawie ewentualnych dostaw leopardów, ale wielokrotnie podkreślał, że ważne są wspólne działania z amerykańskim sojusznikiem.

(DPA/dom)