Litwa, Łotwa i Estonia przygotowują się na przyjęcie uchodźców z Ukrainy

Rząd Litwy przeznaczył prawie 4 mln euro na zakup wyżywienia, leków i środków higieny. Litewski Czerwony Krzyż uruchomił zbiórkę pieniędzy na rzecz pomocy ofiarom wojny na Ukrainie. Zgromadzono już ponad milion euro, suma ciągle się powiększa, zbiórka trwa nadal. Zbiórka darów rzeczowych zainicjowana również przez Litewski Czerwony Krzyż miała trwać przez trzy dni, ale tymczasowo zatrzymano ją po dniu, ponieważ ludzie ofiarowali o wiele więcej rzeczy niż spodziewali się organizatorzy.

Działacz społeczny, znany litewski dziennikarz Edmundas Jakilaitis, założyciel inicjatywy „Stiprūs kartu” (Silni razem) mówi, że „obecnie mamy ponad 3 600 osób, które zgadzają się zapewnić tymczasowe zakwaterowanie uchodźcom z Ukrainy i prawie 2 600 osób, które mogą zapewnić transport”. Przedstawiciele „Stiprūs kartu”, twierdzą, że dzięki tylu woluntariuszom da się rozmieścić 7 – 8 tys. uchodźców.

Prezes pozarządowej organizacji „Blue/Yellow” Jonas Ohmanas, również jest zaangażowany w zbiórkę środków pieniężnych dla Ukrainy. Przed kilkoma dniami informował, że mieszkańcy Litwy przekazali na rzecz organizacji 2 mln euro. Pieniądze na pomoc Ukrainie zbierano także w kościołach Litwy, mają one zostać przekazane ukraińskiemu Caritasowi.



Z kolei Deimantė Bukeikaitė, szefowa Caritasu na Litwie, zaznacza, że na stronie litewskiego MSW można już znaleźć szczegółowe informacje o sytuacji i sposobach pomocy w języku litewskim, ukraińskim i rosyjskim. Litwa przygotowuje się do przyjęcia do 40 tys. obywateli Ukrainy. Z danych litewskiego Departamentu Migracji wynika, że od chwili rozpoczęcia rosyjskiej inwazji na Ukrainę, już 623 obywateli ukraińskich złożyło wniosek o pozwolenie tymczasowego pobytu ze względów humanitarnych. W ośrodku dla uchodźców w ośrodku w Olicie dodatkowo zakwaterowano ponad 300 uchodźców.

Łotwa: miliony euro na pomóc uchodźcom z Ukrainy



Według danych Łotewskiej Straży Granicznej w okresie od 24 lutego do 2 marca na Łotwę przybyło 760 obywateli Ukrainy. Rząd Łotwy tymczasem przyjął projekt ustawy o wsparciu dla ukraińskich cywilów, która zakłada wydanie wiz na okres roku z prawem do pracy, obniżone wymagania językowe, wiele świadczeń socjalnych. Władze kraju podają, że są przygotowane na przyjęcie 7 tys. uchodźców. Łotewskie organizacje pozarządowe, podobnie jak i te z Litwy zbierają pieniądze na pomoc dla Ukrainy. Tak na przykład od 24 lutego w ramach zbiórki pieniędzy zorganizowanej przez organizację charytatywną Ziedot.lv na rzecz ludności Ukrainy przekazano ponad 4 mln euro.

Do przyjęcia dzieci przygotowują się również szkoły. Ukraińskie dzieci będą mogły korzystać z edukacji zarówno w ramach programów nauczania dla mniejszości narodowych, jak i w języku łotewskim.



Estonia: dobroczynne koncerty i zbiórki na rzecz Ukrainy

Według danych Zarządu Policji i Straży Granicznej w Estonii przebywa obecnie około 600 osób z Ukrainy. Jednak tylko 138 z nich otrzymało mieszkania. – Wynika to z faktu, że w Estonii od dawna istnieje duża społeczność ukraińska. Dlatego właśnie uchodźcy nie przychodzą po pomoc najpierw do nas, ale do swoich krewnych, przyjaciół i znajomych – wyjaśnia Maarjo Mändmaa, dyrektor generalny Ministerstwa Spraw Społecznych w Tallinnie. Jak podaje, w drodze do Estonii są kolejne grupy ukraińskich uchodźców.



Estoński Czerwony Krzyż, podobnie jak jego odpowiedniki na Łotwie i na Litwie przyjmuje dary rzeczowe i datki pieniężne. Przed kilkoma dniami organizacja podała, że Estończycy przelali na konto organizacji prawie 400 tys. euro, prawdopodobnie obecnie ta kwota jest o wiele większa, ponieważ datki ciągle napływają. Pomóc finansową na rzecz Ukrainy gromadzą również Ukraińskie Centrum Kultury, Estoński Fundusz na rzecz Uchodźców oraz Mondo, organizacja non-profit. Charytatywne koncerty i wystawy organizują również artyści i malarze. Tak na przykład w najbliższy weekend w Estońskiej Operze Narodowej odbędzie się koncert charytatywny pod hasłem „Estoński Teatr dla Ukrainy”. Dochód będzie przekazany Ukrainie za pośrednictwem Czerwonego Krzyża.