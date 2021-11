lit. .COLOGNE w Kolonii jest jednym z największych festiwali literackich w Europie

Odbywa się co roku od 2001. Festiwal gości autorów światowej klasy, a także debiutujących pisarzy. Klasycznym wieczorom autorskim towarzyszą dyskusje, a częstokroć teatr i kabaret. Festiwal jest finansowany przez sponsorów, a bilety to to wydarzenie rozchodzą się w błyskawicznym tempie. Częstokroć gości on także polskich autorów.