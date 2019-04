List otwarty do Merkel ws. nowej polityki migracyjnej UE

262 niemieckie organizacje pozarządowe wezwało kanclerz Angelę Merkel (CDU) do zmiany kierunku polityki dotyczącej uchodźców. "Jesteśmy wstrząśnięci obecną polityką europejską, która w coraz większym stopniu opiera się na izolacji i odstraszaniu - a czyniąc to, akceptujemy tysiące ofiar śmiertelnych" – głosi rozesłany w środę (3.04.2019) list otwarty. Wysuwane są w nim trzy konkretne żądania: plan awaryjny dla uchodźców ratowanych na morzu, zapewnienie "bezpiecznych przystani" oraz zaprzestanie readmisji uchodźców do Libii.

Sygnatariusze listu krytykują kryminalizację pracowników organizacji pomocowych, "którzy nie chcą bezczynnie przyglądać się temu, jak państwa europejskie nie udzielają pomocy". Polityka ta nie tylko zagraża życiu ludzi, ale "zagraża naszemu człowieczeństwu i godności" – można przeczytać w liście. "Obowiązek ratowania na morzu jest prawem międzynarodowym i prawo do życia nie podlega negocjacjom" – piszą jego autorzy.

Wśród organizacji, które przyłączyły się do żądań, są organizacje praw człowieka, takie jak Pro Asyl, Lekarze bez Granic, a także kościelne organizacje pomocy społecznej, związki zawodowe oraz niemiecki klub piłkarski FC St. Pauli. Domagają się one humanitarnego przyjęcia uchodźców i dostępu do sprawiedliwej procedury azylowej jak również możliwości dobrowolnego przyjmowania ludzi przez miasta i gminy w Niemczech, do tzw. bezpiecznych przystani.

Komisja Europejska zawiesiła misję śródziemnomorską "Sophia"

Żądania te przed majowymi wyborami europejskim są "ważniejsze niż kiedykolwiek dotąd", piszą autorzy listu do kanclerz Niemiec, która jest w nim jednocześnie chwalona za swoje działania w szczytowym momencie kryzysu uchodźczego w 2015 roku.

Według danych ONZ za ubiegły rok ponad 2260 osób utonęło w Morzu Śródziemnym, próbując dotrzeć łodziami do Europy. Rok wcześniej straciło życie w ten sposób 3139 uchodźców.

Komisja Europejska zawiesiła na razie akcję ratowania uchodźców na morzu przez misję "Sophia", nawet jeśli misja morska formalnie wciąż trwa.Tłem decyzji jest utrzymujący się spór z Włochami o przyjmowaniee uratowanych uchodźców.

Od czasu utworzenia populistycznego rządu we Włoszech, praca prywatnych ratowników morskich w regionie Morza Śródziemnego uległa zasadniczej zmianie. Podczas gdy wcześniej pozarządowe organizacje pomocowe były w stanie uratować tysiące uchodźców przed utonięciem, ich statki są obecnie konfiskowane lub nie wolno im już zawijać do portów we Włoszech i na Malcie ani też ich opuszczać.

