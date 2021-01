Liczba ludności Niemiec nie wzrosła pierwszy raz od blisko dekady

Na koniec 2020 roku Niemcy liczyły 83,2 miliony mieszkańców – wynika z opublikowanych we wtorek (12.1.2021) szacunków Federalnego Urzędu Statystycznego (Destatis) w Wiesbaden. Oznacza to, że po raz pierwszy od 2011 roku liczba ludności RFN nie wzrosła. Wpływ na to miała zapewne pandemia koronawirusa i przede wszystkim związana z nią mniejsza imigracja do Niemiec, a także większa liczba zgonów. W Niemczech urodziło się też nieco mniej dzieci niż w latach poprzednich.

Ponad 40 tysięcy zgonów więcej

Według wstępnych statystyk w ubiegłym roku zmarło co najmniej 980 tysięcy mieszkańców RFN. Liczba ta może być jeszcze wyższa, bo Destatis dysponuje na razie wstępnymi danymi za okres do połowy grudnia ubiegłego roku, podczas gdy właśnie pod koniec roku nastąpił znaczny wzrost zgonów związanych z pandemią COVID-19. Dla porównania: w całym 2019 roku w Niemczech odnotowano 939 520 zgonów.

Na świat przyszło w Niemczech w ubiegłym roku od 755 tysięcy do 775 tysięcy dzieci – szacują statystycy. Tymczasem w 2019 roku odnotowano 778 090 urodzin.

„Przez trzy dekady od zjednoczenia Niemiec liczba ludności przeważnie rosła, z wyjątkiem roku 1998 oraz lat 2003-2010. Wzrost liczby ludności był jednak wyłącznie rezultatem pozytywnego salda migracji, a zatem tego, że więcej osób imigrowało niż emigrowało. Bez tego przyrostu migracyjnego liczba ludności kurczyłaby się już od 1972 roku, od kiedy to każdego roku więcej ludzi umierało niż się rodziło” – zastrzega Destatis w swoim komunikacie.

Pandemia hamuje migrację

Urząd szacuje, że w ubiegłym roku saldo migracji do Niemiec nadal było dodatnie i wyniosło od 180 tysięcy do 240 tysięcy (o tyle więcej osób przybyło do RFN, niż wyjechało). Tymczasem w 2019 roku saldo to wyniosło 327 060. Najwyższe odnotowano w 2015 roku. Wówczas do Niemiec przybyło o ponad 1,139 mln więcej osób, niż opuściło ten kraj, co doprowadziło do kryzysu uchodźczego.

Według Federalnego Urzędu Statystycznego w zeszłym roku na ograniczenie migracji wpłynęły obostrzenia pandemiczne dotyczące podróżowania oraz gospodarcze następstwa pandemii.

