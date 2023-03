Libia: zaginiony uran

W Libii zaginęło dwa i pół miliona ton uranu. Nie ma go „tam, gdzie według władz powinien być” – głosi komunikat Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej (IAEA), wydany po odpowiedniej kontroli. Gdzie dokładnie w Libii do niej doszło, nie podano.

Zniknęło dziesięć pojemników

W sumie brakuje dziesięciu pojemników z tak zwanym yellowcake – oświadczył dyrektor IAEA Rafael Grossi w piśmie do krajów członkowskich. Obecnie dokonywane są dalsze kontrole „w celu ustalenia okoliczności zaginięcia materiału jądrowego i miejsca, w którym on się obecnie znajduje”.

Yellowcake, czyli „żółte ciasto” to związki uranu w postaci żółto-pomarańczowego, gruboziarnistego proszku. Po przetworzeniu można go używać w elektrowniach atomowych, a w jeszcze bardziej wzbogaconej formie do budowy broni jądrowej.

W 2003 roku, w okresie wieloletnich rządów dyktatora Muammara Kaddafiego, Libia zrezygnowała z programu rozwoju broni atomowej. Od czasu obalenia Kaddafiego w 2011 roku we wstrząsanym ustawicznie aktami przemocy kraju panuje chaos.

(AFP, RTR/pesz)