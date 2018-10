Lekcja w Auschwitz poskutkowała. Niemiecki raper odmieniony

Po skandalu wokół antysemickich akcentów w jego piosenkach heski raper Kollegah intensywnie rozprawił się z krytyką wokół jego tekstów i artystycznej formy battle rap.

Felix Blume, bo Kollegah to tylko jego pseudonim artystyczny, w czerwcu br. odwiedził były niemiecki obóz koncentracyjny Auschwitz. Ta podróż w miejsce, gdzie „na skalę przemysłową mordowano ludzi” uświadomiła mu, że tekst jego rapu „mógł kogoś zranić” - jak w yjaśnia teraz w rozmowie z prasą..

– Podróż do Auschwitz bardzo mnie odmieniła – powiedział 34-latek w wywiadzie dla magazynu „Stern”. – Teraz bardziej zastanawiam się, czy w mojej piosence coś może mieć wydźwięk rasistowski – nawet jeżeli nie jest on zamierzony – przyznał. – Te parę igraszek słownych nie jest warte tego, żeby obrażać ludzi lub ich uczucia. Zapowiedział, że pojęć takich jak „Auschwitz” czy „Holocaust” nigdy więcej nie będzie używał w swoich piosenkach. – Tego się nie robi – powiedział.

Może akcja dobroczynna?

Kollegah wraz z przyjacielem i muzykiem Faridem Bang zostali zaproszeni do Auschwitz przez Międzynarodowy Komitet Oświęcimski. Jak raper przyznał, dalej jest w kontakcie z przewodniczącym komitetu Christophem Heubnerem. – Rozważamy, czy nie moglibyśmy zrobić czegoś wspólnie, np. jakiejś akcji dobroczynnej – powiedział Kollegah o swoich planach na przyszłość. Kto by to pomyślał jeszcze kilka miesięcy temu?

Christoph Heubner jest dalej w kontakcie z raperami

Kollegah i Farid Beng podczas tegorocznego rozdania nagród „Echo” wywołali potężny skandal i żywe dyskusje. Ich piosenka ”0815” z albumu "JBG3" („Młody brutalny,przystojny 3”), która tymczasem jest na indeksie, zawiera fragmenty które można zaklasyfikować jako antysemickie. Pomimo tego Rada Etyki dopuściła jej wykonanie podczas uroczystego wręczenia nagród „Echo”. Obydwaj raperzy zostali nawet wyróżnieni za ten album. Fala oburzenia, jaką wywołało to w Niemczech, spowodowała, że nagrodę „Echo” w ogóle zlikwidowano, ponieważ wycofało się wielu sponsorów i niektórzy artyści zwracali przyznane in niegdyś nagrody, co było szeroko nagłaśniane w mediach.