Legalna sprzedaż i posiadanie. Rząd Niemiec przedstawił projekt ws. marihuany

Gabinet Olafa Scholza przyjął w środę (26.10.22) projekt ministra zdrowia liberalizujący dostęp do marihuany. Zakłada niekaranie dorosłych za jej kupowanie w legalnych punktach i za posiadanie „20 do 30 gramów rekreacyjnej marihuany dla konsumpcji własnej w miejscach prywatnych i publicznych”. Uprawa prywatna ma być dozwolona w ograniczonym zakresie. Produkcja, dostawa i sprzedaż – również, w licencjonowanych i kontrolowanych przez rząd sklepach.

Projekt ten – który rząd Niemiec zapowiadał i który był wpisany w umowę koalicyjną – ma pomóc zwalczać czarny rynek marihuany. Rząd zamierza ściśle uregulować legalną dystrybucję –zaznaczył minister zdrowia Karl Lauterbach.

Możliwa przeszkoda: prawo UE

Prace na ustawą będą jednak kontynuowane dopiero, gdy Komisja Europejska potwierdzi, że projekt jest zgodny z prawem UE - zapowiedział minister.

Jest co do tego kilka wątpliwości. W wrześniu eksperci prawni Bundestagu ocenili, że założenia projektu mogą być sprzeczne z decyzję ramową UE z 2004 r. ws. przestępstw i kar w handlu narkotykami. Zgodnie z tą decyzją każde państwo unijne musi m.in. zwalczać sprzedaż marihuany. Podobny problem może być też z protokołem z Schengen, dołączonym do Traktatu Amsterdamskiego. Właśnie ze względu na te przepisy w zeszłym roku Luksemburg zrezygnował z planów pełnej legalizacji marihuany, dopuścił jedynie drobną uprawę.

Seria projektów liberalizujących prawo

Projekt ten to część całego pakietu zapowiedzianego przez rząd Scholza w umowie koalicyjnej z 2021 r. Inne to likwidacja kar dla lekarzy informujących, że przeprowadzają zabiegi przerywania ciąży, ułatwienie nabywania obywatelstwa Niemiec, zniesienie ograniczeń ws. podwójnego obywatelstwa, wprowadzenie czynnego prawa wyborczego od 16. roku życia oraz ułatwienia dla osób transpłciowych w określeniu swojej płci z dokumentach.

Jeśli zmiany ws. marihuany wejdą w życie, rząd zamierza zbadać ich skutki po czterech latach.

(AP, tagesschau / mar)