Laureaci literackiej Nagrody Nobla od 2000 roku

2014: Patrick Modiano

Wojna, miłość, okupacja, śmierć: to tematy, którymi zajmuje się francuski pisarz Patrick Modiano, aby pogodzić się ze wspomnieniami swojego nieszczęśliwego dzieciństwa w powojennym Paryżu. Jury uhonorowało go za tę „szczególną sztukę pamięci”. Od dawna bardzo ceniony we Francji, Modiano był do tej pory jednym z wielkich nieznanych na arenie międzynarodowej.