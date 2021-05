Lato i koronakryzys. Minister Spahn ma plan

Minister zdrowia zapowiedział w wywiadzie dla „Bild am Sonntag”, że złagodzenie w lecie obowiązujących obecnie ograniczeń zależy od tego, czy tygodniowy wskaźnik zakażeń spadnie poniżej 20. „Latem ubiegłego roku utrzymywał się on poniżej 20 i to powinno być nadal naszym celem. W dalszym ciągu obowiązuje nas ostrożność i rozwaga” – oświadczył Jens Spahn.

Wnioski z ubiegłego lata

Wyciągnęliśmy wnioski z ubiegłorocznego lata. Okazało się bowiem, że zwłaszcza wizyty u rodzin w innych krajach znacząco zwiększyły liczbę nowych zakażeń koronawirusem. „Podróże za granicę, a przede wszystkim odwiedziny u krewnych w Turcji i na Bałkanach, wywołały okresowo około połowy nowych zakażeń. W tym roku musimy temu zapobiec" – zaznaczył Jens Spahn.

Aby tak się stało, zamierza on na przykład zawrzeć odpowiednio wcześniej z Turcją porozumienie w sprawie testów na koronawirusa, obejmujących osoby przyjeżdżające stamtąd do Niemiec i wyjeżdżające z RFN do Turcji.

Jens Spahn planuje zaszczepić uczniów do końca sierpnia.

Jens Spahn wyraził przekonanie, że w lecie będą mogły odbywać się koncerty pod gołym niebem. „Nie będą to koncerty rockowe z udziałem kilkudziesięciu tysięcy uczestników. Ale koncerty na stadionach, które nie będą zapełnione do ostatniego miejsca czy w parkach, gdzie uczestnicy wylegitymują się aktualnym testem na koronawirusa i będą przestrzegać zalecanego odstępu społecznego, wydają się – patrząc z dzisiejszej perspektywy – możliwe" – wyjaśnił.

Szczepienia uczniów do sierpnia

Z myślą o ponownym otwarciu szkół minister Spahn chce zarezerwować dla uczniów odpowiednią liczbę dawek szczepionki firmy BioNTech. „Drogą prowadzącą do regularnych zajęć w szkołach po wakacjach letnich jest zaszczepienie uczniów” – powiedział w rozmowie z dziennikiem. Jego celem jest ich zaszczepienie do końca sierpnia. Jak wyjaśnił dalej: „Ponieważ wskutek formalności związanych z dopuszczeniem szczepionek do użytku dysponujemy tylko określoną liczbą dawek, musimy zarezerwować na potrzeby uczniów wystarczającą liczbę dawek szczepionki preparatu BioNTech”.

Europejska Agencja Leków (EMA) oświadczyła, że jeszcze w tym miesiącu podejmie decyzję w sprawie dopuszczenia do stosowania szczepionki BioNTech u dzieci od 12 roku życia. Amerykańska firma Moderna poinformowała z kolei, że wystąpi z wnioskiem do EMA o dopuszczenie jej szczepionki dla tej grupy wiekowej. Wniosek w tej sprawie Moderna chce złożyć na początku czerwca.

Minister Spahn oświadczył, że wspieranie dzieci w pandemii będzie priorytetowe wśród jego działań w najbliższych miesiącach. „Cierpienia dzieci w pandemii bardzo mnie zajmują” – powiedział.

Jeszcze przed letnią przerwą wakacyjną zamierza rozmawiać z pediatrami, psychologami i naukowcami specjalizującymi się w wychowaniu dzieci i młodzieży, o tym, „jak możemy nadrobić powstałe zaniedbania”. Minister zdrowia chce skupić się zwłaszcza na sytuacji dzieci z rodzin o niskich dochodach.

Wskaźnik zakażeń stale spada

Urzędy zdrowia zameldowały Instytutowi Roberta Kocha 6714 przypadków nowych zakażeń koronawirusem w ciągu ostatnich 24 godzin. Jest ich o 1786 mniej niż przed tygodniem. Tygodniowy wskaźnik zakażeń wynosi obecnie 64. Tydzień temu utrzymywał się on na poziomie 83,1.

W ciągu poprzedniej doby na koronawirusa zmarły w Niemczech 82 osoby.

W sumie, od początku pandemii, wirusem Sars-CoV-2 zaraziło się w Niemczech 3 648 958 osób. Aktualna liczba ozdrowieńców wynosi 3 397 100, a liczba zmarłych na koronawirusa 87 380.

