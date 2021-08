Lambrecht: ograniczenia przy wjeździe dla osób niezaszczepionych generalnie możliwe

Christine Lambrecht (SPD) powiedziała telewizjom RTL i n-tv, że takie rozwiązanie jest „z pewnością możliwe”. Obecnie do USA nie mogą bezpośrednio przyjeżdżać podróżni z krajów strefy Schengen. Odwrotnie takiej reguły jednak nie ma. Prezydent USA rozważa poluzowanie tych obostrzeń, ale tylko dla zaszczepionych osób.

Lambrecht o wprowadzeniu ograniczeń dla osób niezaszczepionych przy wjeździe do Niemiec wyraziła się jednak ostrożnie. – Szczególnie w odniesieniu do swobody podróżowania i przemieszczania się pojawia się pytanie, czy jest to uzasadnione – ostrzegła polityk SPD.

Z kolei kilku szefów krajowych rządów z ramienia SPD odrzuca możliwość wprowadzenia obostrzeń dla niezaszczepionych osób, które zaproponowało federalne ministerstwo zdrowia. Burmistrz Bremy Andreas Bovenschulte powiedział dziennikowi „Bild", że uważa, iż jest to złe i prawnie niedopuszczalne, aby wykluczać nieszczepionych z życia publicznego.

Szef rządu Brandenburgii, Dietmar Woidke, wyraził się w podobnym tonie, a premier Meklemburgii-Pomorza Przedniego Manuela Schwesig, podkreśliła, że ważne jest, aby w Niemczech zaszczepić więcej osób. – Groźby niczego nie wniosą. Musimy przekonywać – powiedziała polityk.

Manuela Schwesig przekonuje, że groźby niczego nie wniosą

Rozważa się, by osoby niezaszczepione, nawet jeśli mogą okazać negatywny wynik testu na obecność koronawirusa, przy konkretnym wskaźniku zachorowalności i obłożeniu szpitali, nie mogły odwiedzać restauracji i uczestniczyć w imprezach.

(AFP, RTR/ gwo)