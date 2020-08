Lęk przed grypą w czasach pandemii

W Niemczech coraz częściej pojawiają się apele o szczepienie się przeciw grypie. Podczas możliwej jesienno-zimowej fali grypy system opieki zdrowotnej, i tak już mocno obciążony z powodu pandemii koronawirusa, może stanąć przed nie lada wyzwaniem.

Dodatkowe porcje szczepionek

„Służba zdrowia będzie miała wielki problem, jak poradzić sobie jednocześnie z pandemią i z większą falą grypy”, powiedział minister zdrowia Jens Spahn dziennikowi „Welt am Sonntag”. Dodał, że z tego powodu rząd zamówił już dodatkowe dawki szczepionki. „Każdy, kto chce zaszczepić siebie i dzieci przeciwko grypie, powinien to zrobić i powinien mieć taką możliwość”, apelował polityk CDU.

Karl Lauterbach, ekspert SPD ds. zdrowia opowiada się za korzystaniem z darmowych szczepionek. Jest przeciwny wprowadzeniu przymusu szczepień. Minister zdrowia Melanie Huml (CSU) uważa, że nieodzowne są szczepienia szczególnie w przypadku personelu szpitali, szkół i domów opieki. „Apeluję do poczucia odpowiedzialności zatrudnionych i zachęcam ich do szczepień”, powiedziała Huml w „Welt am Sonntag”.

Obowiązek wobec współobywateli

W poprzednich latach apelowano głównie do starszych ludzi, by szczepili się przeciw grypie, gdyż stanowi dla nich o wiele większe ryzyko niż to jest w pozostałych grupach. W obliczu pandemii koronawirusa lekarze rekomendują także szczepienie dzieci. „Wiemy, że dzieci w dużym stopniu przenoszą wirus grypy”, powiedział Johannes Huebner, szef Niemieckiego Towarzystwa Infekcjologii Dziecięcej. Każdej zimy wiele dzieci przebywa w szpitalach z powodu grypy, często muszą też dostawać dodatkowo tlen. Huebener zaapelował, by oprócz ochrony zdrowia własnych dzieci należy myśleć także o odpowiedzialności za współobywateli.

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) zaleca regularne szczepienia przeciw grypie nawet dzieciom od szóstego miesiąca życia. W USA szczepi się prawie 60 procent dzieci, a liczba ta rośnie. Wielka Brytania i Finlandia to pierwsze kraje w Europie, które starają się przestrzegać zaleceń WHO, by szczepić wszystkie dzieci.

Lekarze radzą zaszczepić się przed jesienną falą grypy

Śmiercionośna grypa

W obliczu możliwych niedoborów szczepionek szef Niemieckiej Izby Lekarskiej Klaus Reinhardt radzi skoncentrować się „na ochronie szczególnie zagrożonych grup ludności”. W przypadku młodych ludzi szczepienia są wskazane, gdy występuje jakieś ryzyko spowodowane przewlekłą chorobą, na przykład astmą lub cukrzycą.

Zeszłej zimy grypa spędzała sen z oczu niemieckich lekarzy. Wedle danych Instytutu Roberta Kocha choroba ta była przyczyną śmierci ponad 400 osób w Niemczech.

(KNA/sier)

