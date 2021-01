Kwarantanna w Niemczech: Turyngia (Erfurt)

Nowością w Turyngii – jak w innych krajach związkowych Niemiec – jest strategia podwójnego testowania na COVID-19 dla podróżujących z obszarów ryzyka.

Podróżujący z Polski lub innego kraju zakwalifikowanego przez Instytut Roberta Kocha jako obszar podwyższonego ryzyka muszą po przyjeździe do Turyngii zrobić test na koronawirusa. Koszty badania (co najmniej 60 euro) trzeba pokryć samemu. Centra testowe są wyszczególnione na stronie www.116117.de.

Można też przedstawić negatywny wynik testu zrobionego w Polsce. Test musi być wykonany najwcześniej 48 godzin przed przyjazdem, a jego wynik podany w języku niemieckim, angielskim lub francuskim. Wynik testu należy przechować przez co najmniej 10 dni.

Obowiązkowa kwarantanna

Nawet jeśli test był negatywny, podróżujący z Polski i innych obszarów ryzyka muszą udać się na 10-dniową kwarantannę. Może ona zostać skrócona po pięciu dniach i kolejnym negatywnym teście na koronawirusa.

Wyjątki w Turyngii

Z obowiązku testu i kwarantanny zwolnione są osoby przejeżdżające przez Turyngię tranzytem oraz osoby, które w ramach małego ruchu granicznego przebywały w obszarze ryzyka nie dłużej niż dobę lub przyjeżdżają do Niemiec na maksymalnie 24 godziny.

Kwarantannie nie muszą też poddawać się pracownicy transgraniczni ani uczniowie/studenci uczący się po drugiej stronie granicy, którzy przynajmniej raz w tygodniu wracają do swojego miejsca zamieszkania (należy posiadać odpowiednie zaświadczenia).

Przy przestrzeganiu odpowiednich zasad ochrony przed infekcją i pobytach do 72 godzin z kwarantanny zwolnione są m.in. osoby, których obecność jest niezbędna dla wykonywania czynności związanych z ochroną zdrowia, transportem towarów i osób.

Krótko u najbliższej rodziny

Wyjątki obejmują także osoby, które do 72 godzin przebywały na obszarze ryzyka lub na maksymalnie trzy dni przyjeżdżają do Niemiec, by odwiedzić krewnych pierwszego stopnia pokrewieństwa (dzieci, rodzice), małżonków, partnerów/partnerki, tworzące na co dzień inne gospodarstwo domowe, zaopiekować się dzieckiem lub skorzystać z prawa do kontaktów.

Dłuższe pobyty, w tym odwiedziny krewnych drugiego stopnia pokrewieństwa (dziadkowie, wnuki), są możliwe tylko z negatywnym wynikiem testu na COVID-19.

Bez kwarantanny, ale z testem

Z kwarantanny zwolnieni są także m.in. lekarze, personel pielęgniarski, medyczny, opiekuńczy (w tym opiekunki całodobowe), służby związane z bezpieczeństwem i porządkiem publicznym oraz wymiarem sprawiedliwości, jeśli mają negatywny wynik testu. Odpowiedni urząd zdrowia (Gesundheitsamt) może w ciągu 10 dni od przyjazdu domagać się okazania testu.

Podobnie jest m.in. w przypadku niezbędnych zabiegów medycznych, przyjazdu z powodu opieki nad osobami, które wymagają stałej pomocy.

Wszystkie wyjątki dotyczą tylko tych osób, które nie mają objawów COVID-19.

Ponadto odpowiedni urząd ds. zdrowia – po przedstawieniu mu ważnych powodów – może w pojedynczych przypadkach zadecydować o zwolnieniu z kwarantanny – czytamy w aktualnym rozporządzeniu Turyngii. Obowiązuje ono do 31 stycznia 2021.

Zgłoszenie przyjazdu

Swój przyjazd do Niemiec należy zgłosić elektronicznie pod adresem www.einreiseanmeldung.de. Jeśli zgłoszenie tą drogą nie jest możliwe, podróżni mogą wypełnić deklarację wjazdu na papierze. Formularze takie wręczają m.in. przewoźnicy. Zgłoszenie w formie drukowanej można oddać także w odpowiednim urzędzie ds. zdrowia.

Potwierdzenie zgłoszenia należy nosić przy sobie, aby móc je przedstawić w razie kontroli.

Stan: 12.01.2021