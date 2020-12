Kwarantanna w Niemczech: Bawaria (Monachium)

10-dniowa kwarantanna i test

W Bawarii po powrocie z Polski lub innego kraju zaliczanego przez Niemcy do obszarów ryzyka obowiązuje 10-dniowa kwarantanna. Od środy 23 grudnia dochodzi jeszcze obowiązkowy test na koronawirusa. Najpóźniej 72 godziny po przyjeździe należy go przedłożyć odpowiedniemu urzędowi ds. zdrowia (Gesundheitsamt) - zdecydował we wtorek, 22 grudnia, rząd Bawarii.

Osoby powracające z urlopu lub pobytu u krewnych mogą okazać także testy zrobione zagranicą. Test należy przeprowadzić najwcześniej 48 godzin przed przyjazdem, a jego wynik (w formie drukowanej lub cyfrowej) musi być podany w języku niemieckim, angielskim lub francuskim.

Nowe rozporządzenie oznacza, że każdy, kto przyjeżdża do Bawarii z zagranicznego obszaru ryzyka musi okazać test na koronawirusa zrobiony przed podróżą lub zrobić taki test w Niemczech.

Centra testowe znajdują się głównie na lotniskach, w pobliżu głównych dworców kolejowych lub przy klinikach. Placówki te można znaleźć na stronie bawarskiego Stowarzyszenia Kas Chorych lub na stronie www.116117.de. Zaleca się wcześniejsze ustalenie terminu.

Bawaria wzmoży też kontrole na przejściach granicznych i głównych trasach.

Poza tym podróżujących z Polski w dalszym ciągu obowiązuje 10-dniowa kwarantanna. Można ją skrócić najwcześniej piątego dnia, przedstawiając negatywny wynik testu na koronawirusa.

Zgłoszenie przyjazdu

Przyjazd z obszaru ryzyka należy zgłosić do odpowiedniego urzędu ds. zdrowia. Najlepiej zrobić to elektronicznie pod adresem www.einreiseanmeldung.de (strona dostępna jest także w języku polskim). Potwierdzenie zgłoszenia należy nosić przy sobie (na papierze lub w formie cyfrowej), aby w razie konieczności okazać przewoźnikowi lub służbom granicznym.

Jeśli zgłoszenie drogą elektroniczną nie jest możliwe, podróżni mogą wypełnić deklarację wjazdu także na papierze i zostawić ją przewoźnikowi lub przesłać odpowiedniemu urzędowi ds. zdrowia.

(DPA/dom)

Stan: 22.12.2020