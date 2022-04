Kułeba o polityce Niemiec wobec Ukrainy: „Płacimy za to ludzkim życiem "

Minister spraw zagranicznych Ukrainy Dmytro Kułeba zażądał od rządu niemieckiego szybkiej decyzji w sprawie dostaw broni. Są to czasy historyczne, a czasy historyczne wymagają trudnych decyzji – powiedział w wywiadzie dla programu Tagesthemen w publicznej telewizji ARD. Ponowił apel o ciężką broń i o wprowadzenie ostrzejszych sankcji, takich jak embargo na ropę naftową. „Niemcy odgrywają wiodącą rolę w Europie" – powiedział minister – „i liczymy na to przywództwo". Czas na półśrodki minął – dodał.

Rząd niemiecki długo odrzucał możliwość dostaw broni na Ukrainę, ale ostatnio kilku niemieckich polityków zasygnalizowało, że Ukraina mogłaby otrzymać także broń ciężką. Jednak jak dotąd kanclerz Olaf Scholz zachowuje się w tej sprawie niejasno i ostrożnie.

„Mam nadzieję, że Scholz podejmie pozytywną decyzję" – powiedział Kułeba. W czasie potrzebnym do osiągnięcia konsensusu giną Ukraińcy, a wioski są niszczone. „Płacimy za to życiem ludzkim" – oświadczył ukraiński polityk. „Mogliśmy zapobiec wojnie", gdyby Niemcy wcześniej zmieniły swoje stanowisko.

Bez grzebania w przeszłości

Nawiązując do sporu o odwołany wyjazd prezydenta Niemiec Franka-Waltera Steinmeiera do Kijowa, Kułeba opowiedział się za normalizacją stosunków niemiecko-ukraińskich. „Nie chcę doszukiwać się zranień w historii" – oświadczył, dodając, że jest za otwarciem nowej karty we wzajemnych relacjach i za spoglądaniem w przyszłość: „Tylko zjednoczeni możemy pokonać Rosję i zachować bezpieczeństwo Europy". Na pytanie, czy Steinmeier rzeczywiście został wyproszony przez ukraińskie władze, Kułeba udzielił jedynie wymijającej odpowiedzi.

Krytyka pod adresem Niemiec

Prezydent Niemiec Frank-Walter Steinmeier chciał odwiedzić Kijów wraz z prezydentami Polski, Łotwy, Litwy i Estonii. Kijów nie zgodził się jednak na wizytę Steinmeiera i zaprosił kanclerza Olafa Scholza.

Relacje niemiecko-ukraińskie uległy ostatnio zaostrzeniu. Krytyce poddana została polityka Steinmeiera wobec Rosji oraz niezdecydowane stanowisko Niemiec w sprawie dostaw broni i sankcji. Kułeba wymienił listę incydentów, które zaszkodziły stosunkom, wymieniając zwłaszcza Nord Stream 2 i debatę na temat dostaw broni.

