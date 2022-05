Kułeba chwali Niemcy: „Przejęły wiodącą rolę”

Minister spraw zagranicznych Ukrainy Dmytro Kułeba dostrzega pozytywne zmiany w Niemczech w sprawie dostaw broni na Ukrainę. Podkreślił on także „wiodącą rolę” niemieckiego rządu w kwestii sankcji przeciwko Rosji. „Widzimy, że Republika Federalna Niemiec przejęła w tej chwili inicjatywę i gra pierwsze skrzypce w Europie” – powiedział Kułeba w czwartek (12.5.2022) w porannym programie niemieckiej telewizji ARD. Dodał, że nie chciałby „wyolbrzymiać negatywnych momentów”.

Początkowy problem z dostawami broni

W ostatnich tygodniach władze w Kijowie ostro krytykowały rząd niemiecki (również za pośrednictwem ambasadora Ukrainy w Berlinie Andrija Melnyka) przede wszystkim za – ich zdaniem – zbyt niezdecydowane stanowisko w kwestii dostaw broni na Ukrainę.

Dyplomatycznym skandalem była odmowa przyjęcia przez rząd ukraiński prezydenta Niemiec Franka-Waltera Steinmeiera w Kijowie.„To była normalna rozmowa między dwiema stronami, w której sprawy zostały nazwane tak, jak powinny” – skomentował to Kułeba. „Kiedy widzimy opóźnienia, odnosimy się do nich całkiem otwarcie”.

Ukraina chce do Unii Europejskiej

Kułeba podczas swojej wizyty w Niemczech, gdzie na zaproszenie minister spraw zagranicznych Niemiec Annaleny Baerbock bierze udział w spotkaniu ministrów spraw zagranicznych grupy G7, chce również poruszyć temat członkostwa Ukrainy w UE. „Nie mówimy o jak najszybszym członkostwie w UE” – powiedział Kułeba w ARD. „Ale dla nas ważne jest, aby zarezerwować to miejsce dla Ukrainy”. Podkreślił, że często mówi się, iż Ukraina należy do Europy, a teraz nadszedł czas, aby to miejsce zarezerwować.

Ukraina złożyła wniosek o członkostwo w UE wkrótce po rosyjskiej inwazji. Zwłaszcza zachodnie państwa UE sceptycznie oceniają możliwość szybkiego przyjęcia Ukrainy, podczas gdy wschodnioeuropejscy członkowie naciskają na skrócenie procesu akcesyjnego.

(AFP/dom)