Kto zbierze niemieckie szparagi? Brak rąk do pracy

Hodowcy szparagów w Niemczech mają wielki problem ze znalezieniem pracowników sezonowych. Ci, którzy regularnie przyjeżdżali z krajów Europy Środkowej i Wschodniej znajdują obecnie zatrudnienie we własnym kraju. Zdaniem Miriam Adel ze Stowarzyszenia Producentów Szparagów we Frankonii „sytuacja w tym roku jest bardzo trudna”. Producenci w Bawarii znaleźli pracowników sezonowych niemalże w ostatniej chwili. „W ostatnich pięciu latach było coraz gorzej – wyjaśnia Adel. Drastycznie spadła liczba pracowników z Polski. „Jeszcze dziesięć lat temu wyłącznie Polacy pracowali na bawarskich plantacjach szparagów. Dzisiaj są rzadkością – wyjaśnia Miriam Adel.

Podobne doświadczenia ma także Hans Lehar, dyrektor spółdzielczych organizacji handlu owocami i warzywami (OGA) z Bruchsal w Badenii-Wirtembergii. Zna on przypadki hodowców, do których mimo zapowiedzi pracownicy sezonowi z Europy Wschodniej nie przyjechali. Wszystko wskazuje na to, że w przyszłości trzeba będzie intensywniej rozejrzeć się za pracownikami spoza UE.

Płace minimalne

W opinii szefa OGA problemem są także płace minimalne. Wzrost kosztów pracy trudno jest zrekompensować dochodem. „Nie uzyskamy wyższych o 40-50 proc. cen na rynku – tłumaczy. A to obciąża producentów. W Hiszpanii i Portugalii płace minimalne są zdecydowanie niższe.

Według Hansa Lehara z powodu płac minimalnych oraz braku pracowników sezonowych uprawy szparagów w Niemczech w nadchodzących latach mogą się mocno zmniejszyć, nawet o jedną trzecią powierzchni. Ostrzega przed tym także Landowy Związek Rolników z Badenii-Wirtembergii oraz Zrzeszenie Producentów Szparagów i Truskawek z Niemiec Południowych.

Pracownicy spoza UE

Bawarskie ministerstwo rolnictwa dobrze zna problemy hodowców jeśli chodzi o poszukiwania pracowników sezonowych. Ci z Europy Wschodniej mają w czym przebierać. Poszukują oni głównie zajęć lepiej płatnych, nie wymagających ciężkiej pracy fizycznej lub w branżach, które zapewniają zatrudnienie przez cały rok. Poza tym w licznych krajach poprawiła się oferta na rodziimych rynkach pracy. W Rumunii duże możliwości zatrudnienia stwarza obecnie np. branża części samochodowych.

By pozyskać pracowników sezonowych Niemiecka Agencja Pracy utrzymuje stały kontakt z krajami spoza UE. Jak zapewniła rzeczniczka agencji „na początku 2019 r. doszło już do konkretnych bilateralnych rozmów z zagranicznymi agencjami pracy i podjęte zostały pierwsze ustalenia”. Jednak jest jeszcze wiele kwestii do wyjaśnienia, a na to potrzeba czasu.

Według danych Federalnego Urzędu Statystycznego w 2018 r. zebrano w Niemczech 129,6 ton szparagów, najwięcej w Dolnej Saksonii, Brandenburgii, Bawarii i w Nadrenii Północnej - Westfalii. Przeciętny Niemiec zjada około 1,42 kg szparagów w roku. W ubiegłym tygodniu kilogram szparagów kosztował przeciętnie siedem euro.

(DPA/jar)