Które uczelnie w Niemczech są najlepsze? Lista jest długa

W Bonn zakończyła się długa procedura oceny pracy i dokonań niemieckich uniwersytetów. Gremium złożone z międzynarodowych ekspertów ds. kształcenia i badań oraz przedstawicieli rządu Niemiec i landów wytypowało jedenaście placówek, które wyróżnione zostały tytułem „wybitnych uczelni”.

W końcowej rundzie konkursu o tytuł ten ubiegało się 17 uniwersytetów oraz dwa związki wielu uczelni. Do grupy najlepszych ośrodków jury zaliczyło: Uniwersytet Techniczny w Akwizgranie, zespół trzech uniwersytetów z Berlina: Wolny Uniwersytet, Uniwersytet Humboldta oraz Uniwersytet Techniczny, Uniwersytet Friedricha-Wilhelma z Bonn, Uniwersytet Techniczny z Drezna, uniwersytet w Hamburgu, w Heidelbergu, Instytut Technologii z Karlsruhe, uniwersytet z Konstancji, Uniwersytet Ludwiga-Maximiliana z Monachium, Uniwersytet Techniczny z Monachium oraz Uniwersytet Eberharda Karlsa z Tubingi. Wybrane placówki mają powód do radości, gdyż tytuł zapewni im dodatkowe milionowej wysokości finansowanie z budżetu państwa i landów. Niemiecka minister ds. edukacji i badań naukowych Anja Karliczek (CDU) zaznaczyła, że wyróżnione placówki są wspaniałymi ambasadorami nauki w Niemczech i na świecie unaoczniając na niwie międzynarodowej wybitne osiągnięcia badawcze. −Tym samy przyciągamy do Niemiec doborowych naukowców z całego świata, by pracować wspólnie nad największymi kwestiami badawczymi przyszłości – powiedziała chadecka polityk.

Opozycja krytyczna

Krytycznie wobec listy wyróżnionych uczelni odniosła się niemiecka opozycja. Zdaniem Kaja Gehringa polityka Zielonych ds. badań także inne niewyróżnione uczelnie mają bardzo dobre wyniki i musiałyby móc kontynuować swoje dokonania naukowe bez cięć i szkód dla reputacji. Natomiast Thomas Sattelberger z klubu poselskiego FDP wytyka, że z uczelni we wschodnich Niemczech poza Berlinem na liście znalazł się tylko Uniwersytet Techniczny w Dreźnie. – Pozostałe uczelnie od początku nie mały żadnych szans – uważa liberał. Wg Nicole Gohlke z klubu poselskiego Lewicy konkurs na wybitne uczelnie prowadzi jedynie do osłabienia siły niemieckiego szkolnictwa wyższego.

Przyznanie tytułu wybranym uczelniom oznacza dla nich w praktyce, że od listopada tego roku wyróżnione otrzymają one więcej środków finansowych, tj. każda od 10 do 28 mln euro w roku. Trzy czwarte pochodzić będzie z budżetu państwa, a reszta z budżetu landu, w którym placówka się znajduje.

Konkurs na wybitną uczelnię wystartował dziesięć lat temu. Miał za zadanie poprawić wizerunek niemieckich szkół wyższych na świecie. W międzyczasie przeprowadzone zostało już wiele rund. Jednak dotąd tytuł przyznawano uniwersytetom tylko na czas określony. Obecnie zasadę tę zmieniono i wyróżnione placówki mogą go mieć na stale, pod warunkiem jednak, że co siedem lat udowodnią, że spełniają warunki kwalifikowalności.

(dpa/jar)

