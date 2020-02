Książki o wiedźminie królują na listach bestselerów w Niemczech

Zbiór opowiadań „Ostatnie życzenie” Andrzeja Sapkowskiego o przygodach wiedźmina Geralta z Rivii jest na pierwszym miejscu na najnowszej liście bestsellerów niemieckiego tygodnika „Der Spiegel” wśród książek w miękkiej oprawie. W rankingu tygodnika „Focus” zajmuje drugie miejsce.

Wznowione wydanie tej książki ukazało się w Niemczech 24 stycznia, równocześnie z tomem opowiadań „Miecz przeznaczenia” oraz powieścią „Sezon burz”, które również trafiły od razu do pierwszej dziesiątki bestsellerów (miejsca szóste i siódme na liście „Spiegla”). Tydzień wcześniej na czele rankingu plasowała się zaś „Krew elfów”, pierwsza z pięciu części nowego niemieckiego wydania sagi wiedźmińskiej.

Niemcy, tak jak czytelnicy w wielu innych krajach świata na nowo odkrywają prozę Sapkowskiego dzięki popularność mocno promowanego serialu „Wiedźmin”, który w grudniu 2019 roku miał swą premierę na platformie Netflix.

Andrzej Sapkowski - jego książki zdobywają niemieckie listy bestsellerów

Udany niemiecki przekład

Wydawnictwo dtv dobrze przygotowało się na ten moment. W grudniu zeszłego roku do niemieckich księgarń trafiło kolekcjonerskie wydanie sagi o wiedźminie z nową trójwymiarową okładką oraz mapą świata wiedźmina. – Już od dawna wiedzieliśmy, że powstanie adaptacja serialowa, choć nie znaliśmy daty premiery. Planowaliśmy już wydanie kolekcjonerskie książek o wiedźminie i potem tylko zgraliśmy terminy – powiedziała Deutsche Welle Stefanie Schill z wydawnictwa dtv.

Okładki książek oznaczone są wprawdzie naklejką ze znakiem Netflix, ale według Schill wydawnictwo w żaden inny sposób nie współpracuje z platformą nad promocją serialu i książek. – Do tej pory sprzedano w sumie 385 tysięcy egzemplarzy wszystkich pięciu części sagi – poinformowała Schill.

Po raz pierwszy historia wiedźmina ukazała się w Niemczech w latach 2007-2008 i już wówczas – według wydawnictwa – cieszyła się dużym zainteresowaniem.

Autorem niemieckiego przekładu wszystkich książek z tej serii jest niemiecki pisarz fantastyki naukowej, a zarazem tłumacz i redaktor Erik Simon. Sam Andrzej Sapkowski, który niedawno udzielił pisemnego wywiadu dziennikowi „Der Tagesspiegel”, uważa niemiecki przekład swych dzieł za udany.

Andrzej Sapkowski w wydawnictwie dtv (zdj. arch.)

„Na pewno w każdym tłumaczeniu coś ginie. Traduttore, traditore, jak mówi włoskie powiedzenie. Tłumacz to zdrajca. Ale muszę przyznać, że mój niemiecki tłumacz pracuje bardzo starannie. Niemieccy czytelnicy mają z pewnością do czynienia z «prawdziwym Sapkowskim»” – ocenił polski pisarz.

„Termomiks w kuchni fantasy”

Autorzy recenzji na temat serialu, inspirowanego książkami Sapkowskiego dopatrują się wielu politycznych i historycznych odniesień w opowieści o Geralcie z Rivii, w którego świecie jest rasizm, uchodźcy, dyskryminacja czy nawet czystki etniczne.

„Oczywiście jestem świadomy tego, co dzieje się wokół mnie. Ale jestem autorem, a nie kaznodzieją czy komentatorem politycznym. Nie mówię nikomu, co jest dobre a co złe. Opowiadam historie” – skomentował te recenzje sam Sapkowski w wywiadzie dla dziennika „Der Tagesspiegel”.

Zdaniem krytyka Richarda Kaemmerlingsa, szefa dodatku literackiego dziennika „Die Welt”, historię wiedźmina wyróżnia spośród innych dzieł fantasy „świadomy, autoironiczny eklektyzm, który bezustannie zmienia się w parodię, niczym western, zajeżdżający na śmierć wszystkie westernowskie stereotypy”. Jeżeli George R.R. Martin, autor cyklu „Pieśń lodu i ognia”, na której oparty jest serial „Gra o tron”, uchodzi za „wybitnego kucharza w kuchni mitów fantasy, to Sapkowski jest jej termomiksem” – ocenił Kemmerlings w swojej recenzji serialu, opublikowanej niedawno na łamach „Die Welt”.