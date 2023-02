Kraje wschodniej flanki NATO zgodnie potępiają Rosję

O przyjęciu deklaracji przez szefów państw Bukaresztańskiej Dziewiątki (B9) poinformował w środę w Warszawie Marcin Przydacz – szef Biura Polityki Międzynarodowej Kancelarii Prezydenta RP. W spotkaniu zorganizowanym na zaproszenie prezydenta Andrzeja Dudy z okazji wizyty prezydenta Joe Bidena uczestniczył także sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg.

– Deklaracja potwierdziła wspólne zaangażowanie w kontynuację polityki odstraszania i obrony. Wszyscy sojusznicy będący na sali zgodzili się, że będą się wspierać w razie zagrożenia – podkreślił Przydacz. Jak dodał, kolejnym punktem deklaracji było potępienie „w najbardziej ostrych słowach” rosyjskiej, brutalnej, jak mówi deklaracja, krwawej wojny przeciwko Ukrainie, którą prowadzi Rosja.

Pomimo zastrzeżeń Orbana, Węgry akceptują tekst deklaracji

– Wszyscy, podkreślam, członkowie formatu bukaresztańskiego, wszystkich dziewięcioro prezydentów podpisuje się pod tymi słowami potępienia w kierunku Rosji – zaznaczył Przydacz. Przed spotkaniem nie było jasne, czy na tekst deklaracji zgodzą się Węgry. Premier Viktor Orban krytykuje politykę Zachodu wobec Rosji. Jego zdaniem unijne sankcje były błędem.

– Ja słyszę te wypowiedzi, nie podzielam retoryki premiera Orbana. Mam zdanie zdecydowanie odmienne w tej kwestii – powiedział Duda w środę wieczorem w wywiadzie dla stacji telewizyjnej TVN. Zaznaczył, że władze węgierskie zaakceptowały deklarację szczytu, która jednoznacznie nazywa to, co Rosja robi na Ukrainie, „krwawym barbarzyństwem”. –To jest coś, co zostaje w annałach, co jest dokumentem podpisanym i uchwalonym – dodał prezydent RP.

Przywódcy B9 opowiedzieli się za polityką otwartych drzwi w NATO. – Miejsce dla Ukrainy w przyszłości jest w Europie, także w strukturach euroatlantyckich – powiedział Przydacz. W deklaracji zapisano także postulat dalszego zwiększania obecności NATO na wschodniej rubieży.

„Święty” artykuł 5

„Chcę też potwierdzić, że artykuł 5 jest to „święty”, nienaruszalny artykuł podpisany przez NATO, który oznacza zobowiązanie względem każdego narodu, każdego państwa NATO” – zapewnił Joe Biden otwierając dyskusję w Pałacu Prezydenckim w Warszawie. Prezydent USA podziękował przywódcom B9 za pomoc udzieloną Ukraińcom uciekającym przed wojną.

– Wiem, że wasze kraje przyjęły miliony uchodźców. Staramy się uruchomić, co tylko możliwe, aby wesprzeć Ukrainę, aby Ukraina mogła walczyć o swoją wolność – podkreślił.

Sekretarz generalny NATO powiedział, że Rosja „nie przygotowuje się do pokoju, lecz do dalszej wojny”. Jego zdaniem Rosji należy „raz na zawsze” wyznaczyć granice. „Nie możemy dopuścić do tego, aby Rosja nadal podkopywała europejskie bezpieczeństwo” – dodał. Według niego należy „przerwać krwiobieg rosyjskiej agresji” i zatroszczyć się o to, aby historia się nie powtórzyła. „Musimy dać Ukrainie to, czego potrzebuje” – podkreślił.

W drodze na szczyt NATO w Wilnie

Powstanie nieformalnej platformy współpracy krajów położonych na wschodniej flance NATO było reakcją na aneksję Krymu przez Rosję. Pierwsze spotkanie odbyło się w lipcu 2014 roku w Warszawie z inicjatywy ówczesnego prezydenta Polski Bronisława Komorowskiego. Rok później w stolicy Rumunii Bukareszcie doszło do oficjalnego powołania B9.

W czerwcu przywódcy B9 spotkają się w Bratysławie, aby przygotować się do szczytu NATO w lipcu w Wilnie.

Udział w spotkaniu Bukaresztańskiej Dziewiątki był ostatnim punktem programu pobytu Bidena w Polsce. Wieczorem prezydent odleciał do USA.

Joe Biden w Warszawie: „To Putin wybrał tę wojnę"

Chcesz skomentować ten artykuł? Zrób to na Facebooku! >>