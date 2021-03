Koronawirus. Większość Niemców za zamknięciem szkół i przedszkoli

W sondażu przeprowadzonym przez ośrodek YouGov na pytanie o zamknięcie szkół i przedszkoli w Niemczech 52 procent badanych odpowiedziało „raczej tak” albo „zdecydowanie tak”.

Tylko 34 procent ankietowanych odpowiedziało „raczej nie” albo „zdecydowanie nie”. 14 procent nie miało zdania w tej sprawie. Badanie pokazuje też, że mieszkańcy zachodu Niemiec częściej opowiadają się za zamykaniem szkół i przedszkoli w związku z aktualną sytuacją pandemiczną, niż mieszkańcy wschodu kraju.

Stopniowy powrót do szkoły

W Niemczech większość szkół podstawowych wznowiła naukę stacjonarna w lutym po ponad dwumiesięcznym zamknięciu. W marcu do szkół zaczęły tez powoli wracać starsze roczniki uczniów.

W odpowiedzi na rosnącą liczbę zarażeń koronawirusem, w niektórych regionach Niemiec wstrzymano jednak przywracanie nauki stacjonarnej dla starszych dzieci. Obecnie nie wiadomo, co dalej ze szkołami w Niemczech. Na razie w większości landów uczniowie zaczynają w nadchodzący weekend ferie wielkanocne.

Trzecia fala

W ostatnich tygodniach liczba zarażeń koronawirusem w Niemczech szybko rośnie. Ważny wskaźnik incydencji, pokazujący liczbę nowych zachorowań na 100 tys. mieszkańców w ciągu tygodnia, wzrósł we wtorek (23.03.21) do 108. Jeszcze na początku marca wynosił on około 65.

W związku ze wzrostem zachorowań rząd Niemiec i władze landów podjęły decyzję o przedłużeniu lockdownu w kraju do połowy kwietnia. W okresie Wielkanocy w Niemczech obowiązywać ma twardy lockdown, polegający na zamrożeniu niemal wszystkich obszarów życia publicznego i gospodarczego.

(DPA/szym)