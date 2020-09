Koronawirus w Niemczech. Najwięcej zachorowań od kwietnia

Liczba nowych infekcji koronawirusem ponownie przekroczyła 2000, osiągając najwyższą wartość od kwietnia. W ciągu jednego dnia niemieckie urzędy zdrowia zgłosiły 2194 nowych przypadków – poinformował Instytut Roberta Kocha (RKI).

Najwięcej zachorowań odnotowano w Niemczech pod koniec marca i na początku kwietnia – ponad 6000 dziennie. Potem liczba infekcji zmalała, a w lipcu ponownie wzrosła. W sierpniu przekroczyła już 2000.

Od początku pandemii na COVID-19 zachorowało w Niemczech co najmniej 265 857 osób, a 9371 zmarło. Średnio każdy nosiciel koronawirusa zaraża nim obecnie jedną osobę – wynika z danych RKI.

Przypadek z Hamburga

Pozytywny wynik testu na koronawirusa wykazało wielu pracowników jednego z hamburskich barów w dzielnicy Schanzenviertel. Mogli się nim zarazić także bywalcy klubu. Okazuje się jednak, że poszukiwanie ich przez lokalne urzędy nie zawsze kończy się sukcesem, bo wielu gości baru „Katze” wpisało na listy nieprawdziwe dane osobowe – poinformował rzecznik hamburskiego Urzędu Zdrowia, Martin Helfrich. Urząd mówi o około 600 gościach, którzy 5, 8 lub 9 września odwiedzili bar. Około 100 z nich zostawiło niewłaściwe dane kontaktowe.

Europa: przybywa zachorowań

W całej Europie infekcje koronawirusem poszybowały w górę – alarmuje Światowa Organizacja Zdrowia (WHO). – Dane z września powinny być dla nas wszystkich ostrzeżeniem – powiedział dyrektor europejskiego biura WHO Hans Kluge podczas wirtualnej konferencji w Kopenhadze. Krytycznie odniósł się także do pomysłu skrócenia kwarantanny, o jakim mówi się ostatnio w Niemczech. WHO zaleca w swoich wytycznych dwutygodniową kwarantannę dla wszystkich, którzy mieli kontakt z koronawirusem.

W Europie, do której WHO zalicza 53 kraje (łącznie z Rosją), odnotowano do tej pory prawie 5 mln zachorowań na COVID-19. Ponad 227 tys. osób zmarło w wyniku infekcji. Obecnie wirusa stwierdza się u 40-50 tys. osób dziennie

(DPA, AFP/dom)