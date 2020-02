Koronawirus spowodował więcej ofiar śmiertelnych niż epidemia SARS

Na nową odmianę koronawirusa zmarło do tej pory w Chinach 811 osób. Liczba ofiar epidemii SARS (zespół ostrej niewydolności oddechowej) w latach 2002/2003, także wywołanej koronawirusem, wyniosła na całym świecie 774 osoby. Wtedy jednak zachorowało na niego 8 tysięcy 96 osób, podczas gdy dziś, tylko w Chinach, liczba zachorowań wyniosła 37 tysięcy 200 przypadków.

Udana akcja prewencyjna

Inna różnica między tymi dwoma epidemiami polega, jak się wydaje, na skoordynowanych w skali międzynarodowej wysiłkach zmierzających do ograniczenia skutków działania koronawirusa. Coraz więcej cudzoziemców ewakuuje się z terenów będących centrum epidemii i poddaje kwarantannie w swoich krajach pochodzenia. Jeden z samolotów z 200 Brytyjczykami oraz Niemcami oraz przedstawicielami innych narodowości na pokładzie wyleciał ostatnio z Wuhan w środkowych Chinach i wylądował na brytyjskim lotnisku wojskowym w pobliżu Oxfordu. Niemiecki MSZ podziękował brytyjskim władzom za tę udaną akcję ewakuacyjną.

W Berlinie oczekuje się powrotu około 20 obywateli Niemieckich z Wuhanu. Zostaną poddani oględzinom lekarskim i umieszczeni w odizolowanej części kliniki należącej do niemieckiego Czerwonego Krzyża. Wszyscy zostaną przebadani na obecność koronawirusa. Wyniki badań będą znane w południe w poniedziałek 10 lutego. Osoby, które powrócą z Wuhan, pozostaną w szpitalu przez dwa tygodnie i w razie potrzeby zostaną objęte właściwą terapią. Przed tygodniem powróciła z Chin do Niemiec grupa około 100 obywateli niemieckich wraz z członkami ich rodzin. Zostali przetransportowani do kraju samolotem wojskowym, który wylądował na lotnisku we Frankfurcie nad Menem.

Tylko dwa zgony poza Chinami

Poza obrębem Chin potwierdzono do tej pory ponad 300 przypadków zarażenia się koronawirusem, z czego 14 przypadków w Niemczech. Poza jedną ofiarą śmiertelną na Filipinach i jedną z Hongkongu, będącego specjalnym regionem administracyjnym Chińskiej Republiki Ludowej, wszystkie przypadki śmiertelne nastąpiły w Chinach. Najwięcej z nich odnotowano w prowincji Hubei, której stolicą jest miasto Wuhan, gdzie nowy koronawirus dał o sobie znać najwcześniej.

DW, afp, dpa, rtr / jak

Chcesz mieć stały dostęp do naszych treści? Dołącz do nas na Facebooku!