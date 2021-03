Koronawirus. Podróże szczepionkowe dla sfrustrowanych Niemców

Kiedyś ludzie jeździli do Amsterdamu tylko po to, aby legalnie palić marihuanę w jednej z wielu holenderskich „coffee shopów”. Dziś, w świecie nękanym przez pandemię, podróżnicy szukają czegoś bardziej wymagającego.

W Niemczech pojawiła się turystyka szczepień. Biura podróży chcą zaoferować sfrustrowanym Niemcom możliwość połączenia słońca i surfingu z tak bardzo pożądaną szczepionką przeciwko COVID-19.

Niemcy, niegdyś chwalone za niskie wskaźniki zakażeń koronawirusem i śmiertelności, w ostatnich miesiącach zmagają się z zapanowaniem nad coraz bardziej zaraźliwymi mutacjami. Wcześniejsze ogniska zakażeń, takie jak Stany Zjednoczone, Wielka Brytania i Izrael, poczyniły ogromne postępy w szczepieniach dużej części swoich populacji. Tymczasem Niemcy nadal walczą z problemem zaszczepienia osób starszych.

Firmy turystyczne chcą przenieść część niemieckiego zapotrzebowania na szczepionkę do krajów, w których jest ona dostępna. W lutym niemieckie biuro podróży Fit Reisen rozpoczęło reklamę tak zwanych „podróży szczepionkowych”.

̶ Otrzymaliśmy coraz więcej zapytań od klientów, czy nie byłoby możliwe połączenie wakacji zdrowotnych ze szczepieniem na koronawirusa ̶ powiedział DW rzecznik Fit Reisen. W normalnych okolicznościach firma specjalizuje się w wyjazdach zdrowotnych i wellnessie z punktem ciężkości takim jak yoga i Ayurveda.

Rozwiązania dla problematycznego sektora

Aktualnie pomysł został wstrzymany, jak twierdzi firma, wskazując na oczekiwania, że od kwietnia ruszą pełną parą szczepienia w Niemczech. Pierwotny plan zakładał, że szczepionki będą oferowane w krajach, do których Fit Reisen już podróżuje i gdzie miejscowa ludność jest już w dużej mierze zaszczepiona.

Ponieważ kraje takie jak Izrael, Serbia i Zjednoczone Emiraty Arabskie przyspieszyły ze szczepieniami, pojawiły się pogłoski, że podróżni z zagranicy będą mogli ustawić się tam w kolejce po szczepionkę.

Wyjazd Niemców za granicę na szczepienia przyniósłby podwójną korzyść: odciążyłby niemiecki system opieki zdrowotnej i pobudził gospodarkę krajów docelowych, powiedział Fit Reisen w rozmowie z Redaktionsnetzwerk Deutschland. W pierwszej połowie 2020 roku liczba wyjazdów turystycznych spadła w skali globalnej o ponad 65 procent, a od kwietnia prawie się zatrzymała, jak wynika z grudniowego raportu Międzynarodowego Funduszu Walutowego (MFW).

Nieodkryte terytorium

Inni operatorzy turystyczni nadal oferują takie pakiety, mimo przeszkód wynikających z ograniczeń w podróżowaniu i faktu, że większość dawek szczepionek jest zarezerwowana dla ludności lokalnej. Międzynarodowe wakacje po szczepienia są praktycznie niemożliwe - na razie. Niektórzy uważają, że wkrótce się to zmieni.

Norweskie biuro podróży World Visitor zajmuje się obsługą turystów z krajów skandynawskich oraz z Niemiec. W ostatnim czasie na stronie internetowej firmy pojawiła się sekcja „podróż szczepienkowa”, w której są oferty wyjazdów do Rosji, gdzie można otrzymać szczepionkę przeciwko koronawirusowi. Klienci mogą wybierać spośród różnych pakietów turystycznych, które zawierają możliwość otrzymania rosyjskiej szczepionki Sputnik V.

Jedna z opcji, w cenie od 1 199 euro (1 428 dolarów), obejmuje dwa szybkie wyjazdy w ciągu jednego miesiąca, po jednym na każdą z niezbędnych dawek. Za 2 999 euro klienci mogą zdecydować się na bardziej luksusowy, 22-dniowy pobyt w rosyjskim uzdrowisku, z podaniem szczepionki na początku i na końcu podróży. Trzecia opcja to wyjazd do hotelu spa w Turcji, z międzylądowaniem na jednym z rosyjskich lotnisk, gdzie w terminalu znajduje się punkt szczepień.

„Wkrótce w strefie tranzytowej moskiewskiego lotniska ma zostać otwarte centrum szczepień” - napisał World Visitor na swojej stronie internetowej. „W ten sposób nieco skomplikowane zamówienie wizowe z zaproszeniem ministerialnym nie jest obowiązujące”. Oficjalnie niemieccy podróżni do Rosji potrzebują zaproszenie do wjazdu.

W terminalu E moskiewskiego lotniska Szeremietiewo otwarto już punkt szczepień, ale jest on otwarty tylko dla obywateli i mieszkańców Rosji, jak potwierdziło DW lotnisko. Po bliższym przyjrzeniu się warunkom oferty widać, że biuro podróży nie gwarantuje, że jego klienci zostaną zaszczepieni. „Usługi touroperatora ograniczają się jedynie do transferu i umówienia wizyty u lekarza” - czytamy na stronie internetowej.

Jeśli chodzi o dłuższe pobyty, World Visitor poinformował w piątek (19 marca), że może teraz zaoferować konkretne terminy szczepień, powołując się na współpracę z wyspecjalizowanymi rosyjskimi biurami podróży, jak również z wieloma prywatnymi szpitalami rosyjskimi, które mają pozwolenie rosyjskiego Ministerstwa Zdrowia na szczepienia obywateli innych państw.

Rynek reaguje na zapotrzebowanie

Obecność punktu szczepień na jednym z moskiewskich lotnisk wywołała wiele emocji i zamieszania. W lutym pojawiła się informacja, że Lufthansa planuje pomóc niemieckim urlopowiczom w uzyskaniu rosyjskiej wizy, oferując szczepionki w salonie członkowskim na lotnisku Szeremietiewo. Lufthansa zaprzeczyła jednak temu doniesieniu na Twitterze.

Chociaż turystyka szczepionkowa mogłaby przyczynić się do osiągnięcia wspólnego celu, jakim jest zakończenie pandemii, to jednak wiąże się z etycznym problemem: czy sprawiedliwe jest zmuszanie większości społeczeństwa do czekania na lek ratujący życie, podczas gdy ci, którzy mają środki finansowe, urządzają sobie w tym celu wakacje? I czy firmy turystyczne powinny w ten sposób zarabiać pieniądze?

Dla austriackiego potentata medialnego Christiana W. Muchy oferty te są wyrównaniem deficytów stworzonych przez polityków. Reklamą z hasłem: „Kto pierwszy ten lepszy. Wolność dla Ciebie”, Mucha uruchomił własną inicjatywę Impfreisen.at mającą na celu zapewnienie ludziom możliwości wyjazdu za granicę w celu zaszczepienia się.

„Jest wysoce godne ubolewania” - czytamy na stronie Impfreise.at – „i szkodliwe dla nas wszystkich, że Unia Europejska nie zdołała zapewnić wystarczającej ilości szczepionek dla wszystkich Europejczyków w odpowiednim czasie”. „W tym miejscu wkracza Impfreisen.at” - czytamy dalej. Firma oferuje także niewiążące rezerwacje wstępne na różne pakiety wakacyjne all-inclusive, tym razem z „gwarantowanym dostępem do szczepionki przeciwko koronawirusowi”, niezależnie od wieku podróżnego lub miejsca na liście priorytetów szczepień.

Jak wynika z informacji zamieszczonych na stronie internetowej firmy, napłynęło już prawie 5.000 rezerwacji wstępnych na miejsca dla około 20.000 osób.

Etyka budząca wątpliwości

„Wielu z tych, którzy chcieliby dokonać rezerwacji w Impfreisen.at, po prostu nie stać na to” - czytamy w notatce podpisanej przez właściciela Christiana Muchę na stronie internetowej. W związku z tym Impfreisen.at zapewni bezpłatne wycieczki dla jednej dziesiątej osób, które zamówią najtańszy pakiet, pod warunkiem, że odbiorca przedstawi swoją sytuację finansową - czytamy na stronie. „Swoją działalnością chcemy pomóc jak największej liczbie osób zaszczepić się legalnie, tanio i szybko” - pisze Mucha. „Tam, gdzie zawiodła strona oficjalna”.

Z notatki Muchy zamieszczonej 17 marca wynika, że projekt był bezpośrednio konsultowany z agencjami rządowymi i inicjator spodziewa się, że będzie w stanie zaoferować wyjazdy na szczepienia w ciągu kilku tygodni.

Turystyka szczepień to „nieetyczny model biznesowy”, powiedział niedawno niemieckiemu nadawcy WDR ekspert ds. zdrowia Karl Lauterbach (SPD), dodając, że lepiej byłoby, gdyby dodatkowe dawki były rozdzielane do krajów, które ich potrzebują.