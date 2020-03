Koronawirus. Pięć wniosków z chińskich doświadczeń

Wuhan: Codzienność w mieście odciętym od świata

W mieście duchów

Tak puste ulice, to w Wuhan rzadki widok. Jedenaście milionów mieszkańców liczy samo miasto. Tereny podmiejskie, to kolejne 58 milionów. Przed miesiącem odnotowano w Wuhan pierwszy przypadek koronawirusa. Do dziś w całych Chinach potwierdzono cztery tysiące zachorowań. 22 stycznia władze Wuhan podjęły decyzję o odcięciu miasta od reszty świata.